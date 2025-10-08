Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pide la cuenta en un restaurante de Vigo y cuando ve lo que le han puesto al final del ticket se le olvida hasta el importe
Pide la cuenta en un restaurante de Vigo y cuando ve lo que le han puesto al final del ticket se le olvida hasta el importe

"Gratitud por esas pequeñas cosas que no cuestan nada".

Rodrigo Carretero
Un cliente, a punto de pagar la cuenta de un restaurante.GETTY

Una clienta del restaurante La Tapadera de Vigo ha provocado una multitud de reacciones al mostrar los mensajes que le dejaron al final del ticket cuando pidió la cuenta.

"Acabo de encontrar este ticket de una cena con amigas y me parece genial. Porque al final lo que recuerdas no es el importe de la cuenta, sino los detalles que te hacen salir con una sonrisa puesta", ha escrito en LinkedIn la usuaria Cristina Blanco Álvarez.

La clienta muestra toda su "gratitud por esas pequeñas cosas que no cuestan nada, y valen tanto". ¿Y qué era eso que tanto valora? Un pequeño detalle que vale mucho: al final del ticket se podía ver que le habían descontado un céntimo por un concepto llamado "vuelve pronto"; otro céntimo más por su amabilidad y dos céntimos por su sonrisa.

En total, un descuento de cuatro céntimos que dice mucho y que se está poniendo de moda en los últimos años en restaurantes que quieren tener un gesto distinto con sus clientes.

Uno de los primeros restaurantes que tuvo difusión por ello fue Ochenta Grados, del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, en verano de 2022. "Por tu sonrisa", "por tu amabilidad", "por tu confianza", se podía leer en cada una de las líneas de aquella cuenta, que llevaba aparejada sendos descuentos simbólicos de un céntimo.

En las reacciones, numerosas personas alaban la idea, especialmente quienes son especialistas en marketing. Por ejemplo, una persona señala: "Fidelizar clientes y hacerse único de manera divertida y memorable. ¡Me encanta!".

"Sin duda, es algo sencillo, que crea impacto y recuerdo por unos céntimos. La creatividad puede encontrarse en un ticket", aplaude otra. Y otro va un poco más allá: "Si fuera un euro por cada concepto, el cliente se convertiría en un mayor propagandista en redes sociales. Es una idea genial. ¿Qué igual reduce márgenes? Pues lo compensas con todas las mesas llenas".

