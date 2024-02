Pide explicaciones por escrito tras lo que le ha pasado al renovarse el DNI

La usuaria de TikTok @hablosola0 ha contado en una publicación para sus más de 45.000 seguidores que ha puesto una reclamación por escrito al Ministerio del Interior por un motivo concreto: que renovar el DNI cueste dinero.

"He tenido la oportunidad de protestar todo lo que he querido, hay una persona responsable de esta oficina que no ha sabido explicarme por qué un ciudadano español al cual se le exige el DNI tiene que pagar 12 euros, además de todos los impuestos que pagamos", ha explicado al inicio del vídeo, que ya cuenta con casi 10.000 'me gusta' en menos de 24 horas.

Le ha respondido que es una norma y que no está contemplado ningún tipo de "exención". "Yo me imagino que no es así, que si vienes a renovarte el DNI y dices que no tienes 12 euros digo yo que te lo tendrán que hacer, o por lo menos que te hagan un papel diciendo que no te lo dan", ha manifestado.

"Y si te multan, pues bueno, será cuestión de acumular multas hasta que te digan que te lo renueves gratuitamente", ha afirmado.

"Se demuestra que en España el más tonto hace relojes, y he pedido por escrito explicaciones de por qué un ciudadano que paga sus impuestos y cumple la ley, además de portar el documento que el Estado le obliga a llevar, por qué no existe una cantidad simbólica como un euro", ha proseguido.

Además, ha pedido que le envíen la respuesta por correo: "Les voy a hacer trabajar, voy a hacer que se gasten el dinero en una carta y sello. Yo ya he pagado los 12 euros".