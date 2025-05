Pide un menú en un restaurante del aeropuerto de Turquía: el precio y la realidad, incomparables

Jose Luis Garcinuño, dueño del restaurante El Comercio (ganador de la mejor hamburguesa de Castilla y León en 2023 y 2024), ha publicado un vídeo en TikTok (@restaurante_elcomercio) mientras esperaba en el aeropuerto de Turquía para coger un vuelo, quejándose de la "estafa" de lo que cuesta allí un menú.

"La mayor estafa de mi vida me la acaban de hacer ahora mismo en el aeropuerto de Turquía", ha confesado Jose Luis al principio del vídeo, que ha alcanzado hasta el momento más de 40.000 visualizaciones.

Ha enseñado lo que incluía el menú: una Coca-Cola de tamaño grande de máquina (es decir, polvos y agua), patatas congeladas, dos alitas y una hamburguesa. Por esos productos le ha costado comer unos 60 euros aproximadamente.

"Increíble, ¿eh? Casi 60 euros, si quieres comer, es lo que hay. Ya sabéis que a mí no me importa pagar por comer algo de calidad, pero creo que esto es una locura, casi 60 euros por algo así, me siento estafado, pero hay que comer", ha rematado.

Entre los cientos de comentarios, muchos usuarios le han preguntado que por qué ha ido a comer allí si el precio lo sabía con antelación, pero ya ha dejado claro que si quería comer bien era de los pocos sitios que había. Además, muchos le han dado la razón al afirmar que esos precios no son nada extraño en el aeropuerto turco.

