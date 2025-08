Pide un Nestea en un bar y al ver lo que le trae el camarero se lía gorda: "Mi marido le dio 5€ por las dos cosas"

La escena que ha vivido una clienta en un bar tras pedir un Nestea se está comentando mucho en las redes sociales, donde ha generado debate la reacción que tuvieron tanto ella como su marido como el camarero.

"En un bar entramos mi marido y yo a tomar algo. Pide él un botellín grande y yo un Nestea. ¡Cuando vemos al camarero poner un vaso grande con hielo y saca una botella de te limón del Mercadona!", exclama la usuaria eimn1319 en la red social Threads.

El problema mayor, subraya, es que quería cobrarle 3,30 euros por el producto de Hacendado: "El camarero nos dice que le paguemos lo que creamos conveniente para no seguir discutiendo. Resultado: mi marido le da 5 euros por las dos cosas. "¿Qué opinan?" pregunta.

Muchos usuarios han contado experiencias similares. Por ejemplo, una persona dice: "Me pasó en un bar con una manzanilla. No tenía, dijo que un momento, cruzó al Mercadona y compró la de allí, la más barata.... Y me clavó dos pavazos por la manzanilla, que el paquete entero no sé si vale 0,50".

"Que yo que soy camarero, antes de abrir la botella le digo con cortesía: 'Sra Nestea no tengo, ¿se lo pongo o prefiere usted otra cosa?", apunta otra persona.

Otros creen, en cambio, que la clienta tampoco actuó de forma prudente: "¿Te tomaste el vaso de té limón? ¿Si le viste cómo sacaba la botella por qué no se lo dijiste antes de que lo echara en el vaso? Que no digo que esté bien la actuación del camarero (o de la política del bar directamente), pero basta que lo vieses antes de que pasase, para que dijeseis algo…".