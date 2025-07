Pide una ración de patatas en un kebab gourmet por 6 euros y lo que le sirven sirve de precedente

El creador de contenido gastronómico Noel Horcajada (@noelhorcajadaa) ha pedido una ración de patatas en un restaurante especializado en kebab y ha alucinado por el precio. De todos los restaurantes que ha probado hasta ahora, nunca se había imaginado llegar hasta este punto.

"Me acaban de cobrar en un kebab seis euros por esta ración de patatas", ha desvelado. En primera instancia podría entender el precio al ser un "kebab gourmet", pero jamás habría esperado lo que le han acabado sirviendo.

"Pensé que vendrían patatas que no son congeladas y que estarían especiadas, pero mira, son congeladas a seis euros... Es lo que me vale a mí el menú", ha expresado. La salsa que le ha añadido sí que le ha gustado, pero le ha dejado un mal sabor de boca el precio por unas patatas que, según ha contado, son congeladas y sin sal.

Sus conclusiones finales no han ido lejos de lo que ha comentado hasta el momento: "Ni loco pagaría seis euros por estas patatas congeladas, no quiero ser duro, absteneos de comentarios sobre que se paga la luz, etc. Sé lo que cuestan las cosas".

"Soy el primero que paga cosas y no le importa el dinero si es comida, pero… ¿Qué vale una bolsa de un culo en un local con un proveedor de patatas fritas congeladas? ¿1,50 euros? 2 como mucho... Yo con una ración he pagado tres bolsas enteras de patatas... Me parece heavy", ha concluido.

El vídeo ha obtenido un gran alcance con más de 200.000 visualizaciones y 11.000 'me gusta' en apenas unas horas. Las reacciones, que casi alcanzan las 200 (y subiendo), no han variado de la opinión de Noel: "Estafa es poco".

También algunos usuarios han defendido esos precios: "¡Esto es la hostelería! Una botella de agua, tres euros... Y la compra a 0,25 euros, lo que pasa que solo nos ceñimos en alimentos que tienen más costes de elaboración. El kilo de patata congelada, dependiendo de la marca, 2.50-4 euros. ¿Tú no lo pagarías? Lo has pagado"