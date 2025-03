Pide un router en Irlanda, no le llega y atención dónde se lo había dejado el repartidor: si no lo enseña no le creen

El profesor y creador de contenido Alejandro Mesa (@Buenosdiasporcierto) ha contado lo que le ha pasado durante su reciente instancia en Irlanda, donde trabaja de docente en una escuela. Como se ha mudado recientemente, una de las tareas por realizar era contratar el servicio de internet.

"Luego nos quejamos de que en España las empresas de entrega de paquetes funcionan mal, pues aquí en Irlanda es que no tienen nombre", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado decenas de miles de visualizaciones en unas pocas horas.

Lleva más de un mes esperando para poder tener wifi en casa, ya que no tenía todavía. "Después de un montón de problemas y tiempo esperando, me dicen que van a enviarme el router y me llegó un mensaje hace dos o tres días de que ya me lo habían entregado", ha relatado. Sin embargo, el problema empezó ahí, porque, según cuenta, aún no le había llegado ningún paquete ni había firmado un albarán de entrega.

Llamó a la compañía correspondiente y explicó su situación y, tras un tiempo, le llamó el mismo hombre que entregó el paquete, reivindicando de que sí había sido entregado. "¿Pero dónde está?", le preguntó Alejandro. "Me dice: 'In the green bin'", ha contado. Y efectivamente, estaba ahí.

Le había dejado el paquete en el contenedor de basura de color verde que tenía fuera de casa. "Hijo de... ¿Te puedes creer que me haya dejado el paquete del router en la basura durante tres días? Aquí está todo el día lloviendo, es que es surrealista, de verdad", ha rematado.