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Un ex asesor de Obama se dirige a "otros líderes mundiales" para que aprendan de Pedro Sánchez
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Un ex asesor de Obama se dirige a "otros líderes mundiales" para que aprendan de Pedro Sánchez

"Deberían tomar nota".

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MADRID, SPAIN - MARCH 18: Spanish Prime Minister Pedro Sánchez (R) and Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) meet at Moncloa Palace on March 18, 2026 in Madrid, Spain. President Zelensky has been visiting European leaders to discuss support for Ukraine and strategies for increasing pressure on Russia. (Photo by Pablo Cuadra/Getty Images)
Pedro Sánchez, en una imagen de archivo.Pablo Cuadra

Lejos de ser irrelevante en el mundo, como ha señalado alguna vez la derecha, Pedro Sánchez se ha convertido en una de las figuras políticas más importantes del momento, gracias, en gran media, por su "no a la guerra". 

Especialmente contundente ha sido con Donald Trump, quien ha provocado una guerra en Irán. El presidente del Gobierno es una de las voces más escuchadas fuera de nuestras fronteras, también en EE.UU, donde las críticas contra su presidente son feroces

Ben Rhodes, ex asesor del ex presidente de E.UU. Barack Obama, está siendo uno de los principales opositores a las políticas de Donald Trump, marcadas por su  ferviente belicismo. Y además, se ha mostrado muy a favor de la postura de Pedro Sánchez.

El que fuera consejero adjunto de Seguridad Nacional de EE.UU. se ha referido al presidente del Gobierno en su cuenta de X, donde se ha hecho eco de una de sus intervenciones. 

"Dicen que España está sola. Dijeron lo mismo cuando reconocimos el Estado de Palestina, y luego otros nos siguieron. No estamos solos. Somos los primeros. Quienes defiendan lo indefendible serán los que queden solos", aseguró Pedro Sánchez durante un acto de campaña de las elecciones castellano y leonesas. 

"Deberían tomar nota"

Ben Rhodes no ha dudado en elogiar a Pedro Sánchez, y ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje al resto de líderes europeos. "Pedro Sánchez ha demostrado continuamente cómo liderar en esta época", ha afirmado el ex asesor de Obama.

"Otros líderes europeos deberían tomar nota", ha añadido, dejando así muy claro su admiración hacia el líder del Ejecutivo, con quien se siente muy afín ideológicamente. Su mensaje cuenta ya con miles de 'me gusta' en X, donde cuenta con más de medio millón de seguidores.

El político estadounidense, quien además es un escritor de éxito, no es el único que ha elogiado a Pedro Sánchez desde EE.UU. precisamente por plantar cara a su presidente. Otros como el periodista estadounidense Dave Keating, corresponsal en Bruselas, elogió su capacidad de liderazgo y le definió como "inquebrantable".

Daniel Pueblas Lara
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Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

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