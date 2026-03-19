Pelillos a la mar: Sánchez da por zanjado su desencuentro con Merz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado por zanjado el desencuentro con el canciller alemán, Friederich Merz, después de que este no saliera en su defensa cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, criticó a España durante un encuentro en la Casa Blanca.

"Lo que es importante, lo que es relevante para mí es, y se lo quiero agradecer al canciller Merz, es que en la reunión privada que tuvo con el presidente Donald Trump le explicara la solidaridad de Europa y, por supuesto, también de Alemania para con España ante una amenaza de coerción", ha declarado el presidente a su llegada al Consejo Europeo en Bruselas.

Prueba de que el presidente da por olvidado lo ocurrido es que cuando ha entrado en la sala del Consejo se ha dirigido inmediatamente hacia donde estaba Merz y ambos se han saludado, Sánchez con gesto sonriente, y han conversado brevemente.

El Gobierno español había dejado de manifiesto su malestar por el hecho de que Merz no saliera en defensa de España cuando Trump amenazó con un embargo comercial a España por no cumplir con el objetivo del 5% del PIB en gasto en defensa, habida cuenta que las competencias comerciales están cedidas a Bruselas.

En este sentido, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, habló por teléfono con su homólogo alemán para trasladar su sorpresa por lo ocurrido y cuestionó que los anteriores cancilleres Angela Merkel y Olaf Scholz se hubieran comportado de la misma forma en que lo hizo Merz, quien por su parte en declaraciones a su salida de la Casa Blanca aclaró que en privado había dejado claro a Trump que cualquier acuerdo comercial con la UE no puede excluir a uno de sus estados miembro.