Un proveedor de Mercadona se pronuncia sobre uno de los mitos más extendidos sobre la "burger meat"

Familia Martínez, uno de los proveedores que Mercadona tiene para algunos de sus productos, entre ellos la popular "burger meat", se ha hecho muy popular en redes sociales como TikTok al mostrar cómo elaboran los comestibles a diario.

Su vídeo sobre cómo elaboran la lasaña de pollo de Hacendado, por ejemplo, acumula más de 1.200.000 reproducciones y se acerca a los dos millones otro vídeo en el que muestra cómo se elabora la burger meat.

En esas imágenes se enseña cómo todo el proceso en la fábrica comienza "arrancando motores y calibrando máquinas para sacar miles de bandejas".

"Tenemos aquí una báscula calibrada al milímetro"

A raíz de esa publicación, un usuario ha respondido planteando una queja muy recurrente entre los consumidores: "Aunque en nuestra etiqueta ponga que la carne pesa un kilo, realmente pesa menos".

La empresa ha respondido enseñando el momento justo en que pesan cada producto. "Tenemos aquí una báscula calibrada al milímetro en la que, simplemente con que pese un gramo menos, lo rechaza", dice mientras enseña justo lo que dice.

"Otra prueba: cogemos una bandeja vacía y la taramos. Ahora cogemos una bandeja de línea y comprobamos que reamente pesa lo que pone en la etiqueta. Como veis, un mito más desmentido", zanja.

Mercadona ya respondió a las acusaciones

Mercadona ya había respondido en alguna ocasión a las acusaciones de que los productos Hacendado contienen menos peso del que indican en sus envases. "La regulación es muy estricta y regularmente el peso y la tara de los productos es contrastado por las autoridades en las tiendas. Para comprobar el peso, te recomendamos usar nuestras balanzas en la tienda, ya que están certificadas", aclaró el gigante valenciano.

También se ha pronunciado sobre el asunto alguna vez Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos, quien ha lamentado que "otra vez vuelven las publicaciones que ponen en duda el peso de los envases".

Basculas controladas por organismos externos

"Y para demostrarlo, usan una báscula de cocina🤦♂️ Un plan sin fisuras. En la industria las básculas son más precisas, se calibran periódicamente y son controladas por organismos externos", advertía.

El mismo experto ya explicó hace tiempo que "hay un margen de tolerancia que se establece por la dificultad de obtener pesos exactos": "Por ejemplo, un envase de 1 kg de carne (1000 gramos) puede contener como mínimo 985 gramos".

El error, poco probable

"¿Podría ser que las balanzas de Mercadona no funcionen bien o estén 'trucadas'?", se preguntaba antes de responder: "Es poco probable porque los instrumentos de medida de las fábricas y comercios de alimentos están calibrados y son revisados por organismos independientes para comprobar que miden bien".

Y subrayaba: "Es poco probable que la balanza de Mercadona funcionara mal. Esto es más fácil que pase en una balanza doméstica, que no se somete a calibraciones periódicas".