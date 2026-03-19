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Un proveedor de Mercadona se pronuncia sobre uno de los mitos más extendidos sobre la "burger meat"
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Un proveedor de Mercadona se pronuncia sobre uno de los mitos más extendidos sobre la "burger meat"

Lo han mostrado en imágenes. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Los famosos carritos de supermercado de Mercadona.
Los famosos carritos de supermercado de Mercadona.Getty Images

Familia Martínez, uno de los proveedores que Mercadona tiene para algunos de sus productos, entre ellos la popular "burger meat", se ha hecho muy popular en redes sociales como TikTok al mostrar cómo elaboran los comestibles a diario.

Su vídeo sobre cómo elaboran la lasaña de pollo de Hacendado, por ejemplo, acumula más de 1.200.000 reproducciones y se acerca a los dos millones otro vídeo en el que muestra cómo se elabora la burger meat.

En esas imágenes se enseña cómo todo el proceso en la fábrica comienza "arrancando motores y calibrando máquinas para sacar miles de bandejas".

"Tenemos aquí una báscula calibrada al milímetro"

A raíz de esa publicación, un usuario ha respondido planteando una queja muy recurrente entre los consumidores: "Aunque en nuestra etiqueta ponga que la carne pesa un kilo, realmente pesa menos". 

La empresa ha respondido enseñando el momento justo en que pesan cada producto. "Tenemos aquí una báscula calibrada al milímetro en la que, simplemente con que pese un gramo menos, lo rechaza", dice mientras enseña justo lo que dice.

"Otra prueba: cogemos una bandeja vacía y la taramos. Ahora cogemos una bandeja de línea y comprobamos que reamente pesa lo que pone en la etiqueta. Como veis, un mito más desmentido", zanja. 

Mercadona ya respondió a las acusaciones 

Mercadona ya había respondido en alguna ocasión a las acusaciones de que los productos Hacendado contienen menos peso del que indican en sus envases. "La regulación es muy estricta y regularmente el peso y la tara de los productos es contrastado por las autoridades en las tiendas. Para comprobar el peso, te recomendamos usar nuestras balanzas en la tienda, ya que están certificadas", aclaró el gigante valenciano. 

También se ha pronunciado sobre el asunto alguna vez Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos, quien ha lamentado que "otra vez vuelven las publicaciones que ponen en duda el peso de los envases".

Basculas controladas por organismos externos

"Y para demostrarlo, usan una báscula de cocina🤦♂️ Un plan sin fisuras. En la industria las básculas son más precisas, se calibran periódicamente y son controladas por organismos externos", advertía.

El mismo experto ya explicó hace tiempo que "hay un margen de tolerancia que se establece por la dificultad de obtener pesos exactos": "Por ejemplo, un envase de 1 kg de carne (1000 gramos) puede contener como mínimo 985 gramos".

El error, poco probable 

"¿Podría ser que las balanzas de Mercadona no funcionen bien o estén 'trucadas'?", se preguntaba antes de responder: "Es poco probable porque los instrumentos de medida de las fábricas y comercios de alimentos están calibrados y son revisados por organismos independientes para comprobar que miden bien".

Y subrayaba: "Es poco probable que la balanza de Mercadona funcionara mal. Esto es más fácil que pase en una balanza doméstica, que no se somete a calibraciones periódicas".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
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Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

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