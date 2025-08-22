Pide salmorejo en una caseta de la Feria de Málaga y ojo a lo que le sirven

La Feria de Málaga comenzó este 16 de agosto y finalizará el próximo sábado 23. El Ayuntamiento de la ciudad ha preparado sus servicios públicos para acoger a los visitantes en una de las fiestas más populares de la zona.

Son cientos los vídeos que surgen siempre en este tipo de festividades—y por ende, los debates— y uno que ha dado que hablar es el del usuario malagueño de TikTok @moifriass después de enseñar el salmorejo que le sirvieron en una de las casetas.

Lo que le molestó verdaderamente es que lo que le sirvieron apenas se asemejaba a lo que ponía en el cartel, abriendo un debate tremendo. "¿Esto qué es? Aquí falta el 'morejo' por lo menos", expresaba el usuario con ironía.

20 segundos de vídeo han bastado para generar más de 200 reacciones de usuarios que han visto un salmorejo muy denso, parecido a una papilla, que apenas se despegaba del plato. Según el usuario @jesusmisterios, que ha trabajado en casetas de feria, ha dado fe de que "el salmorejo es de bote de 1 euros del supermercado de al lado, las tortillas también son las preparadas del súper, y ya si hablamos de los congelados... No comeríais en una caseta ni de broma".

Por otro lado, algunos usuarios han ido a esa caseta precisamente y están encantados: "Yo he estado y el trato y la comida ha sido increíble". Hasta el momento nadie de la caseta se ha pronunciado al respecto.

El debate ha llegado por dos bandas, los que han defendido que las casetas no pueden ofrecer comida de Estrella Michelín y, por el contrario, los que se han quejado de que al menos debería tener un mínimo de calidad, además del precio de las bebidas: "Te cobran 5 euros por una cerveza".