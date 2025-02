Piden sacar una tarta de cumpleaños que han llevado ellos: la decisión del restaurante, a debate

Muchos bares y restaurantes tienen políticas muy férreas con respecto a llevar comida de fuera. Algo totalmente normal para evitar posibles intoxicaciones y tener así siempre controlado lo que se consume dentro.

Ahora, unos clientes se han quejado por lo que ha ocurrido cuando han pedido llevar una tarta de cumpleaños de fuera.

"Fuimos un grupo de 10 personas para celebrar cumpleaños, les pedimos que si podrían hacer el detalle de sacar la tarta que traíamos con velas y nos dijeron que NO", empieza diciendo el autor de la reseña en Google, puntuada con un dos sobre cinco.

Y añade: "Ni un detalle de invitación de chupitos y eso que cogimos brochetas de marisco y carne, podéis imaginar que la cuenta era de tres dígitos. Al final con vela encendida, nos tuvimos de salir al recinto de fuera".

La respuesta del negocio no se ha hecho esperar: "Al entrar al establecimiento le informamos que no se podía traer comida de fuera incluido pasteles. Tal como está informado en la carta y redes sociales. Y amablemente nos dijisteis que no había problema".

Y añaden: "A la salida volvimos a comentarlo y no vimos ningún problema por vuestra parte. Es más, sí que se os invitó a 13 chupitos aún cuando erais 10 comensales como bien dices. Aunque la invitación no debe estar sujeta a lo que sube la cuenta, ni es ninguna obligación".

Como siempre, esto ha generado numerosas opiniones, la mayoría a favor del local. "El local tiene sus normas, y eso se debe respetar. Por otro lado, tampoco entiendo a la gente que exige la obligación de que se les invite a chupitos… si lo hacen es un detalle, pero nunca debe ser una obligación", dice un usuario.

Otro comenta: "Con la tarta estoy del lado del restaurante. Traer comida de fuera siempre es un riesgo para el local, y si lo tienen bien señalado y los clientes sabían las condiciones con respecto a a la tarta, quejarse de eso es por hacer daño".

"Lo de permitir traer una tarta me parece bien. En los locales que he trabajado se permite (aunque sea un prejuicio económico para el local)", afirma otro.