Pilar Eyre se fija en el vestido que ha elegido la reina Letizia para ver al Papa León XIV y se da cuenta de un importante detalle

Los reyes Felipe VI y reina Letizia, durante su visita al Papa León XIV en El Vaticano.

Los Reyes han viajado este viernes hasta Roma, donde han asistido a su primera audiencia con el Papa León XIV. Durante la visita se ha producido, además, la toma de posesión de Don Felipe VI como protocanónigo de la basílica papal de Santa María la Mayor.

Una de las anécdotas de la jornada la ha protagonizado Doña Letizia, que ha hecho uso del 'privilegio del blanco', luciendo un vestido confeccionado en tweed. Sin embargo, hay un detalle que ha llamado mucho la atención.

La primera en advertirlo ha sido la periodista y experta en Casa Real Pilar Eyre, quien ha comentado el atuendo de la reina en su cuenta de X. "Me parece perfecto que la reina haya renunciado al 'privilegio del blanco' que tienen las reinas católicas en el Vaticano", asegura.

Elogios a la reina

Al hilo de esto, la periodista ha recordado que "España es un país aconfesional y Letizia es agnóstica", por lo que le hubiera parecido "una hipocresía ir con la peineta, mantilla y toda la pesca", tal como manda la tradición vaticana.

Sin embargo, y tras los comentarios contradiciéndola que le han hecho algunos usuarios, Pilar Eyre se ha visto obligada a rectificar. "Sí, mantiene el vestido blanco para no soliviantar a según quién. Por cierto, ya sé que es irrelevante pero yo soy católica", apunta.

La reina Sofía hizo lo mismo que Letizia en una audiencia con el Papa Francisco I, tal como ha recordado un seguidor en los comentarios de la publicación. De la misma forma, la emérita no vistió mantilla ni peineta.

¿Quiénes tienen derecho al 'privilegio de blanco'?

El privilegio de blanco (privilège du blanc) es una prerrogativa del protocolo vaticano que permite a ciertas reinas y princesas católicas vestir de blanco en audiencias oficiales con el Papa, en lugar del riguroso negro que exige la norma general.

Esta excepción es una muestra de gratitud histórica de la Santa Sede hacia las casas reales que permanecieron fieles al catolicismo durante el auge del protestantismo.

Reinas y princesas con este derecho: