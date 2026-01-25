Pilar Eyre le pregunta a Évole que qué tal le caen Felipe VI y la reina Letizia: lo que dice de ella es para verlo una y otra vez

La periodista Pilar Eyre y el periodista Jordi Évole han coincidido, aunque no en plató, en el programa de 3Cat, Col·lapse, y han protagonizado un curioso momento tras la pregunta que le ha hecho la escritora especializada en Casa Real sobre los reyes.

Mientras Eyre estaba siendo entrevistada por el presentador, Jordi González, conectaron con la sala en la que estaba esperando Évole. En ese momento, el conductor del programa no tardó en proponerle que le hiciese una pregunta a su compañera de profesión.

"Le haría un programa en sí, más que una pregunta. Yo haría Lo de Pilar Eyre. Alguna temporada, lo deberíamos hacer, Pilar", le ha propuesto el presentador del programa de entrevistas Lo de Évole.

Pilar Eyre ha reconocido que le encantaría y el periodista no ha dudado en que cuente con él, porque "creo que pocas personas como tú han conocido a tanta gente y tan bien como las conoces tú".

"Anda, qué simpático. No, precisamente, estaban haciendo la promoción del programa y decían qué tienen en común Jordi Évole y Pilar Eyre. Pero, pensando, pensando, no veo que tengamos muchas cosas en común", ha razonado.

Pilar Eyre ha revelado que le encanta el programa de Évole, que no se pierde ninguno y que estaba deseando ver el de Iñaki Urdangarín. "Por supuesto. Hemos pasado del silencio a la trompeta. No salía en ningún sitio y, de repente, ha empezado a dar entrevistas y tengo mucha curiosidad", ha expuesto.

La pregunta directa de Eyre a Évole sobre los reyes

Acto seguido, Jordi González le ha pedido a Eyre que le hiciese una pregunta a Jordi Évole y ella no ha dudado ni un segundo en decirle una rotunda: "¿Qué tal te caen los reyes?".

"¿Los Magos?", ha contestado Jordi Évole, antes de decir que a Felipe VI y a la reina Letizia "no les conozco", pero no ha dudado en decir algo de Letizia. "Me gusta mucho ella públicamente. Me gusta lo que dice, lo que hace, los discursos que... Hostia, no estábamos acostumbrados que dentro de la Familia Real hubiese gente que hace los discurso que hace Letizia Ortiz", ha expuesto.

"Yo creo que tienen mucho valor... Nunca me imaginé escuchar a un rey de España, después de lo que le hizo Trump a Maduro, hablando en los términos que habló de lo que había pasado en Venezuela. Y yo ahí veo, de alguna manera, la influencia de la reina", ha reconocido.

Pilar Eyre no se ha quedado ahí y no ha dudado en preguntarle si ha hecho algún tipo de gestión para entrevistar a la reina Letizia. "Algún momento he hecho, pero creo que es imposible. Pero si algún medio tiene que hacerles una entrevista, debe ser un canal público. No deberían ir a una televisión privada. Creo que se deben al pueblo y tenemos unas teles públicas en las que debería hacerse", ha expuesto.