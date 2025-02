Pocas veces se ha puesto tan serio el Gran Wyoming como en esta respuesta a Ayuso: trae cola

El Gran Wyoming se ha puesto serio como muy pocas veces para enviar un contundente mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia.

En El Intermedio, de La Sexta, Sandra Sabatés ha anunciado: "Cinco años después, los familiares de los fallecidos en las residencias de Madrid durante la pandemia siguen buscando justicia".

"Después de que muchas querellas hayan sido desestimadas, una demanda colectiva de 109 familias ha logado que se inicie una investigación por parte de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid en base a la discriminación que sufrieron sus familiares al no ser derivados a los hospitales por culpa de esos conocidos protocolos de la vergüenza. La denuncia apunta a los responsables de la gestión sanitaria del Gobierno de Ayuso", ha señalado la periodista.

Dicho eso, Wyoming ha tomado la palabra: "7.291 personas murieron en esas residencias, solos, abandonados a su suerte y sin una ambulancia que los trasladara a una hospital. Algo que sí lograron, por cierto, aquellos residentes que tenían un seguro privado".

"Ayuso, que cinco años después sigue si recibir a los familiares, llegó a decir 'se iban a morir igual'. Lo dijo así, con ese tono, dando a entender que los hospitales que ella gestiona no sirven absolutamente para nada", ha recordado Wyoming.

"Pues no, señora Ayuso, no es igual morirse abandonado a que te atiendan en un hospital. Esas dos cosas no se parecen en nada: como una presidenta con un mínimo de humanidad y usted", ha sentenciado.