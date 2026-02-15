Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pocos han dado una réplica de tal calibre a Felipe González como lo ha hecho Baltasar Garzón
"Que vote lo que le dé la gana".

Sergio Coto
Baltasar Garzón hablando de Felipe González en 'laSexta Xplica'.
El exjuez Baltasar Garzón ha dado una de las réplicas más sonadas a las palabras que el expresidente del Gobierno, Felipe González, pronunció hace unos días contra el líder del Ejecutivo actual, Pedro Sánchez, tras la debacle en Aragón.

"No. No. No me ha sorprendido. Lo que ocurre es que yo creo que los líderes políticos, sobre todo cuando ha sido presidente del Gobierno, deberían de tener un poco de mesura a la hora de criticar a quiénes le han seguido en esa alta responsabilidad", ha señalado. 

El que fuese magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional hasta 2012 ha señalado que Felipe González, con estas declaraciones, rápidamente, vuelve "a lo que fue su época como gobernante". 

"Durante 14 años. Con mayorías absolutas. Yo formé parte de la única mayoría no absoluta en 1993, como número 2 por el PSOE, como independiente por Madrid. Y la mochila es muy grande. Hablar del 'puto amo', cuando él 'era Dios'. Y así era catalogado", ha expuesto. 

Baltasar Garzón ha respondido a algunas de sus afirmaciones. "Olvidar cuando se dice de Bildu, lejos, un presidente que estuvo negociando con ETA en Argel". Decir que no tiene proyecto, cuando tampoco se le reconoce que ha mantenido coalición durante todos estos años. Que eso significa un esfuerzo nunca antes visto", ha añadido. 

"Gobernar en coalición y en minoría, no deja de ser un arte. Haber llevado a España a una situación económica como la que estamos, encabezando Europa y, con respecto a nivel mundial, con un prestigio internacional que aquí no se corresponde. Es verdad", ha puesto en valor. 

El exjuez ha razonado que, aunque Felipe González haya dicho que va a votar en blanco, "que vote lo que le dé la gana". "Pero creo que no debe desarrollar esa crítica contra su sucesor en el cargo, discontinuo. Porque, en definitiva, la crítica y el ataque se le hace a la militancia. Pedro Sánchez está ahí porque le han elegido millones de personas", ha replicado.

"Por tanto, debería de tener una prudencia y hacer imputaciones de relaciones con otros países... ¿Qué ocurre? ¿Sólo él lo ha hecho? Mucha prudencia, cuando durante su mandato tuvieron lugar la aparición de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación)", ha sentenciado.

Felipe González aseguró el pasado lunes, en un desayuno en El Ateneo, que "con los candidatos actuales, votaré en blanco, pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE".

  • "¿Por qué voy a dejar el PSOE? Que lo deje el que lo destroce".
  •  "Esto es lo que va a pasar en España, por el camino que vamos no se evita (el ascenso de Vox)".
