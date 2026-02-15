El camarero le recomienda la especialidad de la casa: pide la cuenta y lo que le llega ya se ha visto cientos de miles de veces

Un camarero lleva la cuenta a una mesa en un restaurante.

El postureo es algo habitual en redes sociales. Sólo hace falta que un influencer o una persona famosa recomiende un sitio, para que se acabe haciendo viral y formando colas en estos establecimientos.

Es algo que no sólo ocurre en España, pero que cada vez es más habitual con las redes sociales. Alguien aconseja un local de tartas de queso o de café de especialidad, entre otros, y la gente hace cola, llegando a dar la vuelta a la manzana.

Pero lo que le ha ocurrido a un usuario de Forocoches en un restaurante poco tiene que ver con el postureo, aunque sí ha generado muchas, pero muchas, reacciones en redes sociales.

El protagonista ha acudido a un restaurante hace unos días. Según ha compartido la cuenta oficial del popular foro, el camarero le recomendó la que es la especialidad de la casa y que está fuera de carta.

Se trataba de una ración de calamares. Algo a lo que el cliente accedió. Como muchas otras personas, hizo una fotografía de la ración. Pero la imagen que está generando debate es la del ticket.

A la hora de pagar, le llegó una cuenta de 94,60 euros. Lo más llamativo es que de esa cantidad, 46 euros pertenecían a la ración de calamares. Algo que ha provocado cientos y cientos de reacciones en un sólo día.

"El camarero recomendó los calamares como especialidad de la casa, fuera de carta habitualmente. La verdad es que la ración, bastante generosa", ha detallado el usuario en el foro.

El mensaje que ha compartido la cuenta oficial de Forocoches en la red social X supera las 370.000 reproducciones en menos de 24 horas y los comentarios se cuentan por cientos.

