Estos 30 segundos de Pedro Sánchez están provocando muchas reacciones fuera de España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a convertirse en protagonista fuera de España en las últimas horas. Además de haberse reunido con el gobernador de California, Gavin Newsom, ha ofrecido unas palabras desde la Conferencia de Seguridad de Múnich que están siendo muy comentadas.

En una mesa redonda llamada ¿A la par?, el líder del Ejecutivo español ha justificado su decisión de no incrementar la inversión en defensa, como sí han hecho otros países de la OTAN.

"Lo que tenemos que hacer es fortalecer la industria de defensa europea. Y eso significa que, paradójicamente, si aceptamos esa idea del 5%, al final nos volveremos más dependientes de la industria de defensa estadounidense", ha defendido.

Sánchez ha razonado que es, por eso, por lo que "necesitamos centrarnos más, no solamente en cuánto gastamos, sino en cuánto podemos gastar juntos, y por lo tanto, para mejor".

El periodista estadounidense Dave Keating ha reaccionado en un mensaje en la red social X, dándole la razón al análisis que ha dejado Sánchez desde Múnich, respecto al aumento de la inversión en defensa.

"El primer ministro español dice la verdad que otros líderes europeos no quieren admitir. El plan de aumento del gasto de la OTAN en realidad hará que Europa sea 'más' dependiente de EE.UU. porque simplemente envía dinero al complejo militar-industrial estadounidense sin desarrollar estructuras de mando independientes", ha destacado.

El rearme nuclear, una "apuesta peligrosa"

Durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Sánchez también explicó que está firmemente convencido" de que el rearme nuclear de los últimos años, que ha cifrado en 11 millones de dólares a la hora, "no es la senda a seguir".

"Nuestros padres y abuelos se dieron cuenta de que la disuasión nuclear es demasiado costosa y peligrosa porque en determinadas ocasiones los errores técnicos y humanos nos acercaron a una guerra que hubiese llevado a la humanidad al borde de la extinción", ha indicado.

Sánchez ha reiterado que "un sistema que exige cero errores no es garantía, es una apuesta peligrosa". "No es una cuestión de izquierda o derecha. Es un error histórico que no podemos repetir, con una sombra de incertidumbre sobre la IA", ha añadido.

El líder del Ejecutivo español ha defendido el "fortalecimiento del sistema multilateral y una mayor capacitación de las instituciones globales "que han mantenido la paz global durante décadas".

También ha puesto el foco en el desarrollo de la industria de la defensa en Europa para reforzar la autonomía apoyando "el fortalecimiento del pilar europeo" de la defensa dentro de la Alianza Atlántica.