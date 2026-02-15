Rishabh, 16 años, realiza el mejor examen de alemán del mundo: hace 5 años no sabía una palabra

Rishabh Agarwal, de 16 años y residente en Fráncfort, Alemania, obtuvo la puntuación más alta del mundo. Hace cinco años, no hablaba ni una palabra de alemán. Ya ha vivido en cuatro países, aprendido cinco idiomas, así que ha experimentado y logrado más en su corta vida que muchos otros en muchos más años. Y tiene una ambición extraordinaria, según publica FNP.

Nacido en la India, su familia se mudó primero a Shanghái y luego a París. A los once años, finalmente llegó a Alemania. Otro nuevo comienzo, otro país extranjero. Al llegar, ya hablaba inglés, hindi, francés y algo de mandarín. Pero ni una palabra de alemán.

“Estaba nervioso. Todo era nuevo. La cultura, el idioma”, recuerda Rishabh sobre aquella época. Empezó a aprender alemán en la Escuela Internacional, desde cero. Cinco años después, lo habla con tanta fluidez que recibió un premio internacional: el Premio Cambridge al Mejor Estudiante por la puntuación más alta a nivel mundial en alemán como lengua extranjera.

Es evidente que el aprendizaje diario es la base de este éxito. Pero la diligencia por sí sola no explica este logro. Rishabh posee una marcada aptitud para los idiomas y una voluntad extraordinaria. Aprovechó cualquier oportunidad para hablar alemán, incluso fuera del aula. Se unió a un club, juega bádminton allí y acordó con su entrenador hablar solo alemán. Lo mismo ocurrió con los demás miembros del club. «Eso fue una motivación adicional», afirma. Una motivación que le ayudó a ganar confianza más rápidamente.

Recibió el premio como parte del examen IGCSE de Cambridge. El Certificado General Internacional de Educación Secundaria (IGCSE) es un título de secundaria en inglés reconocido en el Reino Unido como equivalente al GCSE. Desarrollado por Cambridge International Education, goza de gran prestigio internacional. En él, Rishabh obtuvo la puntuación más alta del mundo en alemán como lengua extranjera.