Compran un autobús escolar por 4.200 euros y lo transforman en una auténtica casa de playa rodante

Fotos de la transformación del bus antes y después de la reforma.

Abandonar la rutina y el estilo de vida convencional para emprender una aventura nómada es el sueño de muchos. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, estos planes no pasan de ser anhelos que se perciben como inalcanzables. Este no fue el caso de Alison y Nick, una pareja norteamericana que decidió arriesgarlo todo por un proyecto singular.

En 2018, compraron un viejo autobús escolar por apenas 4.200 euros. Tras seis años de ahorros y dos años y medio de intenso trabajo manual, la pareja invirtió otros 38.000 euros para reformar el vehículo y convertirlo en una espectacular casa de playa rodante.

El resultado es asombroso: la autocaravana dispone de cocina completa, dormitorio y baño, todo con un acabado impecable. Lo más sorprendente es que ninguno de los dos tenía experiencia previa en construcción o remodelación. Según confiesan, internet fue su gran maestro: "Buscamos prácticamente todo en YouTube", aseguran.

En 2021, con la reforma terminada, Nick y Alison tomaron la decisión definitiva: dejaron sus empleos, vendieron su casa y se lanzaron a la carretera. En su viaje no van solos; los acompañan sus dos perros y su particular mascota, Sprout, una tarántula, con quienes recorren los paisajes de su país natal.

El fenómeno viral de 'Rollingwithophilia'

La pareja documenta su día a día a través de su cuenta de TikTok, @Rollingwithophilia, donde se han convertido en un fenómeno de masas. Sus cifras en redes sociales son el reflejo del interés que despierta su estilo de vida:

TikTok: 1,3 millones de seguidores y 24 millones de 'me gusta'.

Instagram: 1,9 millones de seguidores que siguen de cerca sus rutas.

YouTube: Más de 200.000 suscriptores y una biblioteca de 291 vídeos que sirven de guía para otros aspirantes a "vanlifers".

Los internautas no tardaron en expresar su asombro tras ver la transformación del vehículo. "¡Guau, guau! Tienen un ojo excelente para el diseño y la estética", comenta uno. "¡Su casa es preciosa!", exclama otro usuario.

Gracias a este éxito, Nick y Alison han lanzado su propia página web, donde comercializan ropa de su marca y diversos productos inspirados en su hogar sobre ruedas.