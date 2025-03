Por estas razones dice que España no tiene ni punto de comparación con Dubai

El creador de contenido Mario Ruiz (@marioruiz.yt) lleva doce años creando contenido en YouTube. En TikTok, en el que supera los 30.000 seguidores, ha publicado un vídeo, tras viajar a Dubai, en el que ha compartido una debatida reflexión.

"Realmente nos pensamos que en Europa estamos en el primer mundo, pero mira: no hay tapones que se queden clavados, no hay colas de espera en sanidad, no hay impuestos, no hay robos...", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 200.000 visitas y 6.700 'me gista'.

Ha insistido en que la gente piensa que tanto en España, Andorra como el resto de Europa están en el primer mundo. "Pero sales un poquito de esta burbuja y te das cuenta de que Emiratos Árabes, incluso países adyacentes, viven muchísimo y tienen muchísima más libertad que nosotros", ha recalcado.

"Realmente hace replantearte si estamos viviendo en España o en Europa en el primer mundo", ha analizado respecto a lo que le pasa al llegar a Dubai.

En cuanto a reacciones, han sido casi 2.000 comentarios con respuestas de todo tipo. "Emiratos Árabe y libertades. Buen chiste amigo", ha opinado @gokuh_110. "En esos países tienes libertad si eres rico y si eres hombre. Estás literalmente en un oasis de progreso en el tercer mundo", ha expresado @sara__roy.