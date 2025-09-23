Por una vez en la historia Stephen King está de acuerdo con una frase de Donald Trump 

El escritor Stephen King suele ser muy activo en la red social X, donde es común que publique su opinión o comentarios sobre la realidad social y política de su país, Estados Unidos, y —sobre todo— de su presidente, Donald Trump, con quien es especialmente crítico.

En uno de los últimos mensajes del autor de algunos de los libros de terror más conocidos del mundo, King ha dejado una de las réplicas más sonadas tras la intervención de Trump de este lunes, en la que relacionó el consumo de paracetamol durante el embarazo con el desarrollo de autismo.

Tras un discurso plagado de inexactitudes científicas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha señalado que no hay evidencias científicas que respalden las afirmaciones del presidente estadounidense. También se ha pronunciado la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que ha asegurado que el uso de paracetamol durante el embarazo sigue siendo seguro en la UE.

"El paracetamol sigue siendo una opción importante para tratar el dolor o la fiebre en mujeres embarazadas", ha dicho Steffen Thirstrup, director médico de la EMA, quien ha subrayado que no hay pruebas de que su consumo en la gestación esté relacionado con casos de autismo en los hijos, y que el fármaco puede seguir usándose si existe necesidad clínica, siguiendo recomendaciones oficiales.

Sin embargo, el escritor, así como muchos de sus compatriotas, se ha fijado en una frase muy concreta de Trump durante su discurso. El mandatario estadounidense llegó a decir este lunes: "Hay mucha gente estúpida en este país manejando las cosas", una frase que ha recordado King con un remate final para el recuerdo: "Por fin algo con lo que puedo estar de acuerdo".

