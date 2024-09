Pregunta por la calle qué barrio de Madrid evitarían "a toda costa" y hay una zona que se repite

El "personal shopper" inmobiliario @davidchorlton7 ha salido a las calles de Madrid a preguntar cuál es el barrio por el que no pasarían y hay respuestas de todo tipo, pero hay uno que ha ganado por encima del resto.

"¿Qué barrio de Madrid evitaríais a toda costa?", les ha preguntado al inicio. Las dos primeras respuestas han apuntado directamente a La Latina: "Caminar por ahí no me gusta". Un joven italiano que ya se ha establecido en la capital ha considerado como "peligroso" el barrio de Usera o Vallecas.

"Siempre se ha dicho que la zona de Vallecas, Lavapiés, Villaverde, Orcasitas...", ha respondido uno. Sin embargo, el último al que le ha preguntado sí le ha gustado vivir en Vallecas. De hecho, la ha considerado como una buena zona para vivir.

Han comentado más de 4.000 usuarios debatiendo sobre qué barrio consideran más peligroso, exponiendo hasta sus motivos: "Lavapiés es el peor barrio de Madrid con diferencia, la inseguridad que hay ahí es impresionante".

"La gente que dice La Latina no tiene ni idea", ha expresado la usuaria @sofiaojt, con quien han coincidido más de 10.000 personas que han pulsado el botón de 'me gusta'. Además, muchos han querido desmentir lo de Vallecas, explicando que dependiendo de la zona hay más inseguridad o no. La usuaria @anxias ha usado la ironía para mandar un mensaje: "Sí... No vayáis a Vallecas... Fatal... Mejor el centro...".