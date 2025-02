Preguntan a Amaral si se consideran una banda política y dejan todo clarísimo con su respuesta

El dúo musical Amaral, formado por Eva Amaral y Juan Aguirre, han ofrecido una entrevista al diario El Mundo en la que han hablado con claridad sobre si se consideran una banda política.

"Yo no lo considero, a mí lo que más me interesa con la guitarra y cuando escribo es transmitir una sensación de belleza. Lo que pasa es que cuando tú escribes una letra es inevitable que se cuele tu visión del mundo", ha señalado Aguirre.

El músico ha asegurado que "si quisiésemos hacer sociología, antropología o política daríamos el salto y no haríamos música". "Yo me levanto pronto por la mañana y toco la guitarra porque me encanta, me quedaría a vivir ahí. La política y la sociología son entes transformadores, la música creo que es un ente que te acompaña, pero está a mil años luz de ser esas disciplinas", ha explicado.

Eva Amaral no ha tardado en reconocer que nunca se han preocupado porque "se mostraran nuestras tendencias políticas porque no militamos ni formamos parte de ningún partido".

"Es verdad que hay gente que opina que todo es política, es una frase que se repite bastante a menudo. Y quizás sea así, pero yo no he hecho ese análisis", ha razonado la cantante.

Amaral ha justificado que ella no quiere pensar "tan fríamente" en todos sus actos "como una visión política de la vida, sino como algo que sientes o necesitas hacer". "Claro que uno se posiciona, todo lo que tenemos que decir está en nuestras canciones, en nuestros discos", ha añadido.

"Quien los haya escuchado puede hacerse una idea de cómo pensamos y cómo vemos el mundo. Y muchas veces pues te posicionas por tus actos y por las cosas que haces", ha defendido.