La 'prioridad nacional', una prioridad para el CIS: un 52,2% de los españoles, en contra del principio pactado entre PP y Vox

Entre prioridades va la cosa. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), perteneciente al mes de mayo, que ha publicado este viernes recoge cómo más de la mitad de la población se muestra contraria al concepto de 'prioridad nacional' acordado entre PP y Vox.

Lo más llamativo es que, después de las preguntas sobre edad y nacionalidad a los más de 4.000 encuestados, la primera pregunta ha sido, directamente, la del principio que tanto los populares como la formación que lidera Santiago Abascal han defendido en sus pactos de gobierno en Extremadura y Apagón.

"Recientemente, PP y VOX han firmado pactos de gobierno en Extremadura y Aragón en los que se acuerda que el acceso a las ayudas y servicios públicos, en general, se inspirarán en el principio de 'prioridad nacional', es decir, que los españoles y españolas de origen estarán en primer lugar. ¿Ha oído Ud. hablar de estos acuerdos?", recoge en la primera pregunta.

A priori...

Según el CIS, sólo un 79,6% ha oído hablar de los acuerdos. A ese porcentaje de personas le han preguntado si está de acuerdo o no con que las políticas sociales se inspiren en el principio de 'prioridad nacional'.

Los encuestados han dejado claro, por una leve mayoría que están poco o nada de acuerdo con este principio acordado por PP y Vox. En concreto, un 52,2% de los españoles se muestra contrario a esta postura. No es una diferencia muy grande respecto al 44,6% que sí apoya el término y la idea defendida por ambas formaciones políticas.

Sobre el total de personas que han participado en la encuesta del mes de mayo, previa a la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el 'caso Leire', un 35,5% se ha mostrado a favor del concepto y un 41,5%, poco o nada de acuerdo.

El CIS también ha preguntado sobre si el principio de 'prioridad nacional' en el acceso a ayudas públicas es compatible con la Constitución española. Un 35% de los encuestados ha asegurado que sí, mientras que un 31,7% ha defendido que no.

El PSOE mantiene 11 puntos de distancia del PP

Según el último barómetro del organismo público, el PSOE mantiene los 11 puntos de distancia con el Partido Popular. Los socialistas registrarían una caída de 0,2 puntos hasta alcanzar el 36,2% de estimación de voto, frente al 24,9% de los populares, que suben un 1,3%.

Otra de las formaciones que suben es Vox, que pasa del 14,7% al 16,2% en el barómetro que ha hecho público el CIS este viernes. Una subida de 1,5 puntos porcentuales en cuestión de un mes.