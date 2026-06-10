Lo que le dice Valentina, una niña invidente, a Letizia en la Sagrada Familia es uno de los momentazos del día

Valentina es una niña de 13 años que nació con síndrome de Leber, por lo que solo distingue luces y sombras. Ha vivido un momento histórico en la Sagrada Familia al presentar al papa León XIV, junto a los reyes Felipe VI y Letizia, una maqueta de la Torre de Jesús.

Ha sido la encargada de explicar la arquitectura de la catedral. Mientras palpaba con las manos la maqueta, ha ido explicando cómo estaba formada y algunas curiosidades de Antoni Gaudí: "Aquí abajo hay unas ventanas en forma triangular y hay 12 alrededor de toda la torre".

"Más arriba de las ventanas hay como unos pequeños pilares de piedra, también 12 rodeando la torre, que acaban en punta. Si continuamos la trayectoria vemos ventanas con forma de hoja de árbol o rombo, también hay 12, un número muy representativo. Más arriba podemos ver una serie de escudos", les ha explicado.

El momentazo entre Letizia y Valentina

Sobre estos escudos, les ha revelado una curiosidad: "Gaudí utilizó botellas de vino para decorar los escudos, cristales de botella que podemos apreciar en estas filas". "Aaaaah", respondía Letizia, que al principio no le había escuchado bien.

Los presentes aplaudieron a Valentina por su gran explicación. Después, la niña le ha hecho un regalo al papa, un dibujo que hizo ella misma sobre cómo ve la Torre de Jesús: "La dibujé el primer día que la vi, así es como lo entiendo a través del tacto".

Letizia entonces, al igual que el papa, le daba las gracias: "Muchas gracias, Valentina, muy amable". Después, se ha acercado para decirle que el rey se despedía de ella también, quien le susurraba un "felicidades".

Turno de la reina: le ha dado un abrazo. "Felicidades, ha sido precioso, muchas gracias". Ha sido justo cuando Valentina se despedía y rectificaba: "Gracias Letizia... Su majestad".

La sorpresa para Valentina llega justo después. El papa le ha regalado un rosario que la ha emocionado: "¡Ay, gracias, gracias, lo guardaré para siempre! Muchísimas gracias".