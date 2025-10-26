Preguntan por la calle sobre el fascismo y los jóvenes y lo que dice un señor es para ponerlo en bucle

El canal de creación de contenido @MirloTV, centrado en realizar entrevistas en la calle para enseñar lo que opina "el pueblo" sobre los diferentes temas de actualidad y que cuenta con más de 30.000 seguidores tan solo en TikTok, ha publicado varios vídeos sobre temas como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o sobre si el fascismo solo puede ser de derechas.

Ha destacado, y mucho, con más de 100.000 visitas y 5.000 'me gusta' en tan solo uno de los vídeos, un hombre de avanzada edad, de nombre desconocido, por lo que ha dicho sobre el fascismo y los jóvenes de derechas.

"Los jóvenes ahora yo lo que veo en mi pueblo es que se han disparado todos fascistas, todos de derechas. Y yo digo: pero vamos a ver, ¿estos qué coño saben de fascismo y del régimen anterior? ¿Qué saben de nada para que se metan a bocajarro en el régimen anterior?", ha expresado el señor. De forma breve ha generado más de 1.500 comentarios con opiniones de todo tipo, pero sobre todo de apoyo: "Qué razón tienes, ya se enterarán".

"Pues ese es el problema, que no tienen ni idea de nada, tendrían que vivirlo, verás como se les acaba el rollo que llevan", ha opinado otra usuaria. Por otro lado, también hay quienes discrepan totalmente y atacan al gobierno actual y a la izquierda en general.

"Han perdido el miedo a decir que son fascistas"

El hombre, que al final se ha extendido en la entrevista por la calle, también ha razonado que "ahora estamos con el insulto popular por las calles, han perdido el miedo a decir 'soy fascista', a los fascistas se les nota a la legua".

Para él, el fascismo solo es "un movimiento de derechas" y no de izquierdas. "Yo no objetivo el que haya gente de derechas, que me parece muy bien, que tuviésemos una oposición de derechas perfecta, un jefe de la oposición con un criterio", ha opinado.

El último barómetro del CIS dejó preocupantes datos

El Centro de Investigaciones Sociológicas, conocida por las siglas CIS, un organismo público español que estudia científicamente a la sociedad española con encuestas e investigaciones, publicó a principios de mes el Barómetro de octubre y, además de dar rienda a los resultados de unas supuestas elecciones (siempre a raíz del resultado de las encuestas) también ha planteado otras cuestiones que provocaron serias preocupaciones.

Preguntaron a los encuestados si los años de dictadura franquista fueron buenos o malos para España y los españoles, muchos vieron con buenos ojos el Gobierno de Franco. También reflejaron que un 31,5% de votantes del PP consideraron que el gobierno de la actualidad es "peor" o "mucho peor" que en los tiempos de Franco. De Vox, a un 61% les pareció lo mismo.