Jordi Évole califica en una palabra lo que es para él sentir nostalgia del franquismo y hay quien salta rápido 

El periodista Jordi Évole, presentador de Lo de Évole en La Sexta y distinguido entre otros galardones con varios Premios Ondas, el Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán y el Premio Ciudad de Barcelona, ha calificado con una rotunda palabra lo que, para él, es sentir nostalgia del franquismo.

Lo ha hecho tras ver los buenos datos de taquilla de La Cena, una película dirigida por Manuel Gómez Pereira y protagonizada entre otros por Alberto San Juan y Mario casas, que se desarrolla dos semanas después de acabar la Guerra Civil, cuando Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace.

"Me acabo de enterar de que La Cena ha sido la 2ª película más vista en cines este fin de semana. Y me ha hecho mucha ilusión. Porque me reí mucho viéndola y porque entre risas te das cuenta de lo patético que fue el Franquismo. Y lo cutre que es sentir nostalgia de aquello", ha dejado claro Évole.

El mensaje de Évole, tras los datos del CIS

El mensaje del periodista se produce en un momento de debate sobre la dictadura, después de el último informe del Centro de Investigación Sociológicas (CIS), haya reflejado que para un 21,3% de la población los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos".

Entre quienes han respondido a Évole está Felipe Utrera Molina, hijo de José Utrera-Molina, ministro-secretario general del Movimiento en el primer Gobierno de Carlos Arias Navarro, quien ja replicado: "Más patético resulta que un nacido en 1974 venga a contarnos el cuento de caperucita y el lobo sobre una España que no vivió".

Precisamente uno de los protagonistas de la película, Alberto San Juan, ha hablado recientemente sobre esos datos del CIS en una entrevista en El Mundo, donde ha afirmado que esa percepción de los españoles sobre el franquismo es "terriblemente preocupante" y cree que "responde a un contexto actual en el que se está desacreditando la democracia y que obedece a una intención política de quienes están construyendo un proyecto autoritario".

"La democracia es al acceso universal a los derechos básicos, incluido el derecho a la información independiente. Actualmente nos movemos en unas sombras en que el problema para esta gente ya no es cómo se gestiona la democracia, sino la democracia en sí. Por eso me parece muy peligroso que se intente erosionar la democracia, el único sistema político admisible, para consolidar una vía autoritaria. Eso se está viendo en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en España... Y en ese contexto se frivoliza con dictaduras anteriores como la franquista", subrayó el actor.