Gonzalo Miró apunta una razón por la que algunos jóvenes quieren el franquismo y trae cola

Gonzalo Miró, copresentador junto a Marta Flich del programa de TVE Directo al grano, ha sido muy claro al apuntar una de las posibles causas por las que algunos jóvenes creen que los años del franquismo fueron buenos.

No es una percepción, sino que está basado en datos: según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 19% de los españoles de entre 18 y 24 años creen que aquellos fueron unos años "buenos" o "muy buenos".

"Luego nos preguntamos aquí muchas veces, en esta misma mesa lo hemos hecho, por qué los chavales hoy en día echan de menos una dictadura. Porque no la han conocido bien. Bueno, pues una de las razones a lo mejor es que no se quiere enseñar esto. Si lo quiere decir las sandeces de los carteles que hay que poner en Moncloa, que ponga uno en la Puerta del Sol que diga: comisiones sí abuelos no", ha señalado Miró.

Con esas palabras hace referencia a otra de las noticias de la semana, después de que el Gobierno haya declarado la Real la Casa de Correos de la Puerta del Sol de Madrid, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática por el papel que desempeñó durante la dictadura franquista siendo la Dirección General de Seguridad (DGS).

Eso a pesar de que la Comunidad de Madrid, que lidera Isabel Díaz Ayuso, se ha opuesto frontalmente. De hecho, la dirigente del PP publicó un tuit en el que decía: "Ya tenemos placa para la Real Casa de Correos: 'Aquí, donde un socialista demócrata enterró las dos Españas, y un socialista autócrata las intenta resucitar'. Pero era tan torpe, que se le caducó la oportunidad…".

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha indicado que la declaración como Lugar de Memoria Democrática de este edificio, donde "hubo torturas y personas que perdieron la vida por defender el regreso de la democracia, es una magnífica noticia" para quienes defienden "la libertad, los derechos y la reparación de las víctimas". Considera que "todos los demócratas" deberían alegrarse de esta declaración, "para que nunca más se repitan estos actos ignominiosos".