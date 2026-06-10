El alegato de Julia Otero por la sanidad pública es para exponerlo en todas partes 

La periodista Julia Otero superó un cáncer de colon hace cinco años. Tras un parón profesional que la llevó a apartarse de los micrófonos de Onda Cero durante unos meses, la periodista gallega vive ahora una nueva etapa en la radio de Atresmedia.

En un encuentro donde fue reconocida como la Mejor Creadora de Opinión, varios medios le preguntaron por su estado de salud: "En septiembre cumplo cinco años, y ya sabéis que es un poco la frontera en que puedes dar por curados determinados cánceres"

La comunicadora aprovechó la ocasión para romper una lanza por la sanidad pública en España. "Estoy sometiéndome a revisiones cada tres meses, que pasan muy rápido, y que generan una inquietud y una ansiedad...", ha comentado.

"La familia es el gran pilar, es la que está en primera línea de fuego y la que no te suelta de la mano. Los que no tienen ese entorno amable en el que apoyarse no me puedo imaginar el calvario que deben vivir", ha añadido.

Rompe una lanza por los médicos

Al hilo de esto, Julia Otero ha hablado sobre la necesidad de "pagar mejor a los médicos": "Mucho aplauso a las 20 de durante la pandemia, pero de verdad, doce años de formación hay que pagarlo mejor porque si no, se van".

Ha sido entonces cuando ha reivindicado uno de los pilares fundamentales de la democracia en España: "La sanidad pública española, esa de la que presumimos se mantiene en pie solamente por una cosa, por los bajos salarios de los médicos".

Escuchando estas palabras de la periodista gallega cabe preguntarse cuánto gana un médico. En España, los salarios de los profesionales sanitarios varían en función de su escala y sus responsabilidades.

Concretamente, los médicos cobran entre 45.000 y 70.000 euros brutos al año, aunque la media aproximada suele rondar los 50.000–55.000 €. Esto equivale, más o menos, a unos 2.500–3.000 euros netos al mes sin contar extras.