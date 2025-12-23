Preguntan directamente a Vicente Vallés por quién se imagina en el Gobierno después de Sánchez: responde así 

El presentador de Antena 3 Noticias Vicente Vallés, que se encuentra en plena promoción de su nuevo libro, La caza del ejecutor. ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que, entre una serie de preguntas, ha tenido que mojarse por la persona que cree que va a sustituir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa.

"¿A quién se imagina en Moncloa después de Sánchez?", le han preguntado al periodista de Atresmedia, que ha dado su opinión, aunque no se ha terminado de mojar por un nombre en concreto.

"No lo sé. Era muy difícil imaginar que el líder que cogiera al PSOE después de la crisis de González y la travesía de Almunia iba a ser Zapatero, un personaje semidesconocido. Y acaba siendo líder del partido y presidente. Pasó algo parecido con Pedro Sánchez. Nadie daba un duro por él en las primarias, estaban todos en su contra y llegó a la Secretaría General y al Gobierno", ha recordado.

Vallés ha asegurado que "es difícil saber si se va a producir un cambio de liderazgo en el PSOE con alguien nuevo o alguien poco conocido, o que el sucesor en la presidencia sea alguien conocido como Feijóo, que está esperando el turno".

"La política da muchas sorpresas, y aparecen personajes que de repente adquieren poder, como Sánchez", ha rematado el periodista.

Los próximos pasos de Sánchez

Vallés también ha sido preguntado por el próximo movimiento de Sánchez y por si se ve capaz de adivinarlo: "No, no es fácil. Supongo que en Moncloa ya hay gente trabajando en ver cómo sale de esta situación, aunque no es el primero que se encuentra en situación complicada".

"Fíjate en cómo acabó Rajoy, con una moción de censura, Zapatero con una crisis que no supo o no pudo gestionar, Aznar después de los atentados del 11M, González con casos de corrupción en su legislatura...", ha echado la vista atrás.

Por último, ha vaticinado que "ahora se inicia un proceso de varias elecciones autonómicas que tienen mal aspecto para el PSOE" y ha planteado que "veremos qué pasa en las generales, en el momento que quiera".