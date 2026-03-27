Preguntan a Estopa cómo hacen para ser tan normales: muchos tendrían que escuchar su respuesta

David y José Muñoz, los hermanos que dan vida a la aclamada banda musical de Estopa, han sido entrevistado por el periodista José Ramón de la Morena en el podcast que tiene para su fundación.

Durante la conversación, ambos han contado multitud de historias y anécdotas que le han pasado a su vida, también han relatado cómo son sus días de conciertos y hasta han contestado por su actitud y forma de ser, que está muy alejada de muchas estrellas de la música.

"¿Cómo hacéis para ser tan normales y cómo habéis evitado la gilipollez que produce el éxito?", les ha preguntado De la Morena. José fue el primero en contestar y ha asegurado que la clave es mantener la normalidad de siempre: "Teniendo los mismos amigos de siempre, moviéndonos por circuitos donde la gente es normal también y no creerte mejor que nadie".

Sin embargo, fue David el que ha dado una última pista para responder al veterano e histórico periodista deportiva: "También hacemos el no sobrevalorar tu oficio porque todos somos trabajadores".

Su rutina un día de concierto

José Ramón de la Morena también les ha preguntado por esa rutina que tienen en los días de conciertos. José la explicó: "Solemos viajar el mismo día de concierto, a veces comemos un bocadillo en el avión porque casi siempre cogemos el vuelo sobre las 15, llegamos a la ciudad de turno, hacemos la prueba de sonido o ni siquiera la hacemos porque la hace el equipo y tenemos unos técnicos muy buenos".

"Después llegas al hotel, estás tumbado o duermes un poco y a las 19/20 nos llaman para ir", ha proseguido. David ha contado que van cambiados y luego están en el camerino acompañados de gente. "Parecen una romería", ha bromeado.

Además, el cantante ha señalado que si estuvieran solos pensando y concentrados por el concierto se pondrían más nerviosos. "Solo nos ponemos nerviosos cuando quedan tres minutos y se va la gente", han apostillado los hermanos, que han confesado que no tienen supersticiones a la hora de entrar al escenario porque "da mala suerte".

¿Discuten los Estopa?

A continuación han sido preguntados por si discuten entre ellos, algo que han negado y que solo lo hacen "por cosas musicales con algunas notas o cosas así", pero que no tienen broncas muy fuertes, aunque, eso sí, han confirmado que de pequeños sí. "En esa época sí, le ganaba yo pero ahora él (José) tiene mucha fuerza", respondió David.

José, además, confirmó que él acaba cediendo antes que su hermano durante las discusiones, aunque el otro integrante de Estopa lo ha negado, tal y como lo ha reflejado con su reacción.