Estopa nunca olvida de dónde viene: las frases de los hermanos Muñoz con Évole y otras entrevistas que demuestran su conciencia de clase

Trascender. Es uno de los objetivos de muchos artistas y músicos de la nueva generación. Para ellos, un consejo: preguntad a David y Jose Muñoz, conocidos como Estopa. El dúo catalán lleva tiempo consolidado como el grupo de referencia popular español. No popular de sonar en la radio o de tener groupies a patadas, popular de que les escucha la gente, de que cualquiera ha bailado, cantado y gritado sus canciones. Protagonistas en bares, discotecas, coches, comidas y cenas familiares y hasta en el Spotify de tu cuñado. Eso es Estopa: la trascendencia de la música española por excelencia, la banda sonora de todo un país.

Por ello, nunca hay que olvidar cómo lo han conseguido y cómo nunca han olvidado de dónde vienen: sus raíces humildes y de clase trabajadora. A lo largo de su carrera, sus referencias a la conciencia de clase y a su forma de ver la vida nunca han estado ausentes y, aunque el dinero no sea precisamente algo que escasee en sus cuentas bancarias, la riqueza nunca se les ha subido a la cabeza con paridas o los productos más lujosos del mercado.

Este 31 de diciembre logran otro hito, uno con el que todos estaremos de acuerdo en que, verlos en la televisión mientras nos preparamos para tomar las uvas y dar la bienvenida al nuevo año, será como poner dos sillas más en la mesa familiar. "Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada", que dirían en Como Camarón, una de las canciones que si algún día quisieran cambiar el himno de España estaría sin ningún tipo de discusión entre las candidatas y encabezando las quinielas.

Es por todo ello que, desde El HuffPost, hemos decidido dar estopa y hacer este homenaje a Estopa rememorando aquellas frases que hacen que no te olvides de donde vienes, que te recuerdan tus orígenes y a tu gente. Porque no, no nos da la gana de ponernos serios.

"Yo trabajaba con mi hermano en la fábrica"

Para entender la conciencia de clase de los hermanos Muñoz, hay que saber que el dúo no es sólo dúo en la música, sino en la vida. "Yo trabajaba con mi hermano en la fábrica, cuando vamos con los amigos voy con mi hermano, si jugamos a la consola, juego con mi hermano, a basket con mi hermano... Mi vida es José y cuando no está lo echo de menos", decía David en Lo de Évole de La Sexta.

El día que ofrecieron a David llevar su dinero fuera de España

También en el programa de Jodri Évole, uno de los hermanos comentó la anécdota de cuando le ofrecieron llevar su dinero fuera de España para no tener que pagar impuestos. "A mí me lo ha ofrecido gente muy, muy oficial. Me han dicho exactamente cómo se hace; que si con un maletín, que si vas a Luxemburgo... ¡Con un maletín! ¡Como si estuvieras atracando...! Te sientes atracador", aseguraba David.

"No queremos ser ejecutivos, queremos ser gente normal"

En una entrevista con Sussana Griso, en Antena 3, los hermanos confesaban que nunca han tenido un "capricho de lujo". "Para nosotros el lujo es poder dedicarnos a lo que nos gusta. Somos igual de felices ahora que trabajando en la fábrica. Para mí la felicidad es no tener responsabilidades, cuantas más tienes menos lo eres", aseguraba Jose a la periodista. "Yo soy un puto desastre", confirmaba David recalcando que ellos "no quieren ser ejecutivos, quieren ser gente normal".

"El grupo del pueblo": el mejor piropo posible

"Sois los únicos que os acercáis a saludar a la gente que pone vallas", decía uno de los trabajadores de un concierto en el documental de Movistar+. "Somos un grupo de pueblo", reconoce en ese mismo documento David entre risas. "Creo que es lo mejor que nos pueden decir, que somos el grupo del pueblo, el mejor piropo, vaya", respaldaba Jose.

De vuelta a la uni: "Quiero ser uno más"

La noticia se hacía viral nada más se corrió la voz. David entraba en la universidad pública para estudiar la carrera de Historia. "Quiero ser uno más y así se lo he trasladado a los profesores, aunque las noticias vuelan", decía ante los micrófonos de la prensa.

"NO a los recortes en sanidad y educación"

Como ejemplo de conciencia de clase, la defensa de los servicios públicos siempre han estado en su bandera. "Dijimos NO a los recortes en sanidad y educación. Si eso es político…..algo falla en ese análisis", escribían a través de sus redes sociales respondiendo a Fernando López Miras que se quejaba de que su concierto costaba 25€ y se plasmaban ideas políticas.

"La inmigración no me preocupa"

En una época donde el discurso antimigratorio parece que está de moda, David y Jose lo tienen claro. "No me preocupa la inmigración, lo que me preocupa es la intolerancia", decía el primero ante los micrófonos de la Cadena Ser. "Y las guerras", sumaba el segundo

Una vida puño en alto

No hay mucho más que decir al respecto.

"Los mejores raperos de España son Estopa"

Los hermanos Muñoz han trascendido generación tras generación e, incluso, dentro del rap son máximos referentes. "El grupo de rap más rapero de este país es Estopa. Sin duda", decía al respecto Jorge Escorial Moreno, aka Recycled J, cada vez que canta Cacho a cacho en sus conciertos como homenaje. No es para menos, cualquier persona de barrio como el de Carabanchel ha crecido con sus canciones.

Bonus Track: la famosa bandera LGBT estopera

La bandera del colectivo LGBT es una de las más reconocibles cuando llega el mes del orgullo. Su cutrez y diseño hecho por el paint es una de las marcas más reconocibles. En el podcast de 'la pija y la quinqui', David explica cómo surgió aquella acción. "Estaba en una comida con gente y mi hermano me escribió 'oye, pon algo por el día del orgullo'. A lo que, inmediatamente, respondí: ahora mismo. Hice una captura de pantalla a la bandera y con una app del móvil puse la letra más cutre que pude", rememoraba. "Desde entonces cada año es una captura de una captura", respaldaba Jose.

"Es bastante mejor que muchas empresas que se cambian el logo", les reconocía Carlos Peguero, uno de los copresentadores del podcast.

A la mani

En 2005 se manifestaron junto a sus excompañeros de la fábrica de Seat, lugar en el que trabajaron, por un ERE con el que despedían a 1.346 empleados.