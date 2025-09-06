Preguntan al experto Pablo Ojeda qué dietas son peligrosas: "La nutrición se parece a la política"

El experto en nutrición, Pablo Ojeda, ha hablado largo y tendido sobre alimentación, dietas y salud en una entrevista concedida al diario ABC y llama la atención sus palabras sobre la dieta, un concepto en muchas ocasiones, no se entiende bien, especialmente si se trata del ayuno.

Preguntado sobre qué dietas son peligrosas, Ojeda ha contestado que "las que usan como reclamo a los famosos". No ha sido la única, pues también ha afirmado que pasa lo mismo con el "ayuno mal entendido". De hecho, ha advertido que "quienes recurren a él y dejan de comer por su cuenta para perder peso corren el riesgo de sufrir un déficit nutricional".

Sin embargo, ha aclarado que el ayuno "clínicamente es maravilloso". Según ha verbalizado, mejora el perfil lipídico y ayuda a regular la glucosa en sangre, la autofagia celular y la inflamación crónica. "Pero no es para todo el mundo, y menos si no se tiene una buena relación con la comida. No consiste en dejar de comer y quitar nutrientes, sino en reducir calorías y mantener los nutrientes", ha expresado en la citada entrevista.

Se ha pronunciado respecto a los mitos de muchos alimentos, que se esparcen sobre todo en las redes sociales, especialmente en los consejos sobre los edulcorantes o el gluten. "La nutrición se parece cada vez más a la política: lo más llamativo es el extremo, no el punto medio".

Para Ojeda, sin duda el mensaje de comer sano "y con sentido común" no está calando, sino que acaba interesando más si "algo es bueno o es malo". En el campo de la nutrición "no hay campo o negro, sino grises. Ningún alimento es mágico, aunque tenga propiedades, ni tampoco engorda por sí solo". Lo que ha visto a lo largo de los años en las redes sociales es que "se buscan los mensajes radicales para evitar ser constantes, hacer renuncias y esforzarse".

Una de las grandes modas es la Inteligencia Artificial, que está abriéndose paso por muchos aspectos del día a día. Sobre si la IA puede crear una dieta, Ojeda ha respondido que "hay muchas personas que la usan, pero con ello se hacen trampas al solitario. A una máquina le falta el contexto, así que ojo con eso porque quizá les perjudique en lugar de ayudarles".