Preguntan a Felipe González por la gestión ferroviaria y firma una de sus críticas más contundentes al Gobierno de Pedro Sánchez

Felipe González, ex presidente del Gobierno de España y hasta hace no mucho una de las voces más respetadas del PSOE, ha hablado este martes en el Teatro San Juan Bravo de Segovia, en el marco de un encuentro sobre geopolítica.

Una vez acabada su intervención, durante la que ha hablado sobre Donald Trump y la deriva de Estados Unidos, le han preguntado por la actualidad política de nuestro país. Y Felipe González no ha dudado, de nuevo, en dar su opinión más sincera.

Preguntado por la crisis desatada tras el accidente ferroviario de Adamuz, el político andaluz ha sugerido que el ministro de Transportes debería dimitir, haciéndole así responsable de la tragedia.

"Yo creo que los que han dimitido son la gente que sabe cómo funciona eso, y siempre están en el segundo nivel. Esto tiene una explicación: son los que saben, y si los que saben no lo han evitado, mejor que se vayan. Para los que no saben, que sigan", ha afirmado el ex presidente del Gobierno en referencia a los ceses tras las incidencias en Rodalies.

"Hay una crisis de liderazgo dramático"

De esta forma, y siendo de nuevo muy crítico con el PSOE, Felipe González ha lanzado un dardo a Pedro Sánchez, quien de momento sostiene a Óscar Puente en el Consejo de ministros a pesar de las presiones que llegan desde la oposición.

Sobre la situación del Ejecutivo, Felipe González tampoco se ha dejado nada en el tintero. "El líder tiene que ofrecer un proyecto de país que sea lo menos mercenario posible", ha dicho en referencia al presidente del Gobierno.

Asimismo, ha insistido varias veces en que existe "una crisis de liderazgo dramático" y que esto provoca que "el estado de ganas de la gente" sea "malo".

"Cada día hay una liebre nueva que lanzan a correr por el escenario para tapar las liebres anteriores", ha señalado, haciendo extensivo su análisis internacional al contexto nacional.

Sobre Donald Trump: "Está tremendamente loco"

Felipe González ha abordado la actualidad internacional; una cuestión que ha ocupado el grueso de la charla que ha tenido lugar el Teatro San Juan Bravo de Segovia.

Durante el coloquio ha sido especialmente crítico con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Donald Trump, asegurando que está "rematadamente loco" y que ha conseguido "desordenar todo lo que tenía un atisbo de orden mundial".