Un profesor de economía sale al paso y mira con lupa lo que está pasando con las pensiones en España y su verdadero problema

El profesor de economía y finanzas valenciano, Santiago Carbó, sale al paso y mira con lupa el actual sistema de pensiones de España para analizar todo lo que está pasando y cuál cree que es el verdadero problema.

Lo ha hecho en La Economía, espacio del Canal 24 horas de RTVE, en el marco de la última polémica protagonizada en el Congreso, en el que el PP, Vox y Junts han tumbado el decreto-ley que aprobó el Gobierno que trataba la subida de las pensiones para el año 2026 y las medidas prorrogadas del escudo social.

De esta manera, tras 171 votos a favor y 178 en contra, el contenido del decreto-ley queda derogado al no ser convalidado. En este sentido, Carbó señala al principio de su intervención que, actualmente, las pensiones tienen un "elevado coste político".

El medio y largo plazo

El economista señala que "nadie va a cambiar" lo que él cree que es "el problema de la sostenibilidad de medio y largo plazo", un tema que cree que es de lo que en realidad se debería estar hablando en la mesa de debate.

"Pero, ¿quién va a asumirlo? ¿Quién va a asumir ese coste? Es un coste enorme. Lo acaba de señalar el profesor Conde-Ruiz (economista). No aprobarlas te puede representar una GRAN pérdida electoral en las siguientes elecciones", ha advertido.

Carbó defiende que este es el momento de ir "a grandes acuerdos y de cambiar esta situación, evidentemente para este año". Remata concluyendo que cree que "no va a haber ningún problema", pero en la mesa de debate debería apuntarse como algo "realmente muy importante" la sostenibilidad de las pensiones.

Qué se ha tumbado del decreto-ley

El decreto ley que no ha podido convalidado, además de la subida de las pensiones, recogía otros aspectos.

La suspensión de desahucios y lanzamientos para familias vulnerables que no tienen una alternativa habitacional.

para familias vulnerables que no tienen una alternativa habitacional. Una garantía de suministros (electricidad, luz y gas) para los consumidores vulnerables.

(electricidad, luz y gas) para los consumidores vulnerables. Exención del IRPF para las indemnizaciones por daños personales en los incendios forestales del pasado verano.

para las indemnizaciones por daños personales en los incendios forestales del pasado verano. Prórroga de ayudas destinadas a la reconstrucción de municipios afectados por el desastre temporal de la DANA.

El empleo en España

Otro dato que se ha conocido este martes ha sido el del empleo en España. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que ha publicado el Instituto nacional de Estadística (INE), el país ha batido un nuevo récord con 22,46 millones de españoles ocupados.

La tasa del paro cae al 9,93% , por debajo del 10% por primera vez desde el año 2008.

, por debajo del 10% por primera vez desde el año 2008. El paro se ha reducido a 1 18.400 personas , con un total de 2,47 millones.

, con un total de 2,47 millones. En 2024 se redujeron 265.300 desempleados y en 2023, 193.400.

desempleados y en 2023, 193.400. El sector privado ha creado la mayor parte del empleo en 2025 con 555.300, aproximadamente un 92% del total.

Para Carbó, el dato es "muy positivo" y cree que España lleva tiempo creando empleo. "Está creciendo a una manera importante y en un contexto en el que estamos teniendo una inmigración importante". Ve una serie de desafíos a partir de estos datos: la calidad del empleo y la productividad.

"El gran problema es que el bienestar probablemente de los empleados, o de buena parte de ellos, aún no es el que debería ser porque el salario es bajo y porque la productividad no permite salarios mejores", ha analizado.