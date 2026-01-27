Gobierno y Generalitat doblan la inversión en mantenimiento de Rodalies, pero alejan la "normalización" del servicio: claves del plan de respuesta a la crisis

Un plan de urgencia para responder al caos aún sin fin del Rodalies. El Gobierno y la Generalitat han acordado doblar la inversión para el mantenimiento de la maltrecha infraestructura del Cercanías catalán en los próximos cinco años. Esta es la parte principal de un nuevo programa que, tras la revisión del ya existente, aumentará el volumen de inversión en 1.691 millones de euros, un 21% más.

Tras el cese del responsable principal de Rodalies-Renfe y de un alto cargo de Adif, el Gobierno central ha atendido otra de las exigencias de la Generalitat, que venía reclamando "más inversión" desde el comienzo de la crisis de servicio. En la última semana, a raíz del mortal accidente en Gelida, el servicio ferroviario del Rodalies no ha dejado de experimentar problemas, incluidos varios días sin servicio o la cancelación de todas las líneas a mitad de jornada.

Siete días después, "ya estamos en la recta final, lo más importante se ha hecho", ha defendido el número dos del Ministerio de Transportes, Jose Antonio Santano. El secretario de Transportes ha admitido "no estar satisfecho con el servicio" y "comprender perfectamente el cabreo... pero estas cosas llevan su tiempo".

De hecho, ha avanzado que la "normalización" del tráfico de trenes de Rodalies aún tardará. Tras lo vivido la última semana, Santano ha relatado a la prensa que "hemos aprendido a ser muy prudentes con los plazos". Sí ha adelantado, en cambio, su confianza en tener listas "la próxima semana" la mayoría de las actuaciones de mejora y revisión en curso. "Pero otras se alargarán y siempre pueden surgir incidencias nuevas en las que trabajar", ha matizado de inmediato.

Las cifras del plan para paliar la crisis social y política

De los casi 1.700 millones, los responsables han detallado que alrededor de 1.340 se destinarán al mantenimiento, revisión y mejora de las vías, en las que se están ejecutando decenas de intervenciones de urgencia. Pese a los trabajos ya realizados, Adif mantiene localizados 29 'puntos negros' dentro de la red ferroviaria regional, que concatena nuevas incidencias este martes aunque ya con cierta regularidad en sus servicios.

Santano ha comparecido este martes junto con la consellera de Territorio, Sílvia Paneque. Ambos han presentado la actualización de un plan que eleva a alrededor de 8.000 los millones invertidos en el periodo 2020-2030 en Rodalies.

En palabras de la consejera catalana, el aumento supondrá que "prácticamente se doble" lo que se había destinado a esta partida en el último quinquenio del plan, que inicialmente contaba con 1.018 millones de euros para los próximos 10 años.

En su rueda de prensa, Paneque ha destacado que esa subida de los fondos suponen un "horizonte de esperanza" y "un esfuerzo inversor sin precedentes" para revertir las "décadas de desinversión" del sistema, y ha querido felicitar a ERC por su compromiso sostenido con el plan, pese a las críticas lanzadas por los republicanos, a las que se sumó Junts.

Por su parte, Santano ha afirmado que "parece que solo exista la alta velocidad, pero hay vida más allá de esta" y ha defendido reconocer "la trayectoria de inversiones" en Rodalies, con un presupuesto ejecutado estos últimos cinco años de 2.666 millones de euros, el 77 % de la previsión inicial. "Las mejoras de todo este tiempo piensan en el día a día de las personas", ha querido añadir en este punto el número dos de Óscar Puente.

Pero el mantenimiento no es el único pilar del retoque presupuestario anunciado este martes. Renfe incorporará 53 nuevos trenes en el cinquenio ya en curso, así como se realizarán hasta 287 actuaciones para la mejora de túneles, vías, puentes y otros elementos.

En concreto, las labores de adaptación de túneles se dotará con 444 millones, por los 284 en la infraestructura paralela o los 215 para la renovación del cableado de la red ferroviaria. Asimismo, se refuerzan áreas como los talleres y vías de estacionamiento, el servicio al cliente o la información a tiempo real.