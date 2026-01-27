Carlota Casiraghi 'se viste de Rosalía' en la Alta Costura de Chanel en París y deja claro que no hay rencores con su exsuegra

Carlota Casiraghi en el desfile de Alta Costura de Chanel en la Paris Fashion Week 2026

Carlota Casiraghi ama la moda en general y Chanel en particular. A pesar de su fuerte vínculo con firmas como Gucci, siempre tiene un hueco para la maison francesa que durante muchos años fue capitaneada por Karl Lagerfeld, íntimo de Carolina de Mónaco y también de su hija.

Por eso no ha extrañado que se presentara en el desfile de Alta Costura de Chanel en la Paris Fashion Week 2026, un acontecimiento único al ser el primero para Matthieu Blazy, su nuevo director creativo.

Carlota Casiraghi con un vestido blanco de Chanel en el desfile de Alta Costura de Chanel en la Paris Fashion Week Laurent VU/SIPA

Lo que sí ha sorprendido fue su vestido. Se enfundó un Chanel, por supuesto, un traje blanco cual novia que nos recordó a Rosalía. Y nos recordó a la cantante porque el Chanel elegido por Carlota Casiraghi fue el mismo que llevó la intérprete española en el programa de Jimmy Fallon.

Aquel día Rosalía acaparó todas las miradas no solo por cómo cantó La perla, sino por el vestidazo de tweed blanco, manga larga, con abertura en la pierna y con bajo deshilachado con el que se vistió para la entrevista. Ya para su interpretación musical se colocó otro traje blanco de estilo nupcial.

Rosalía con un vestido blanco de Chanel en el programa de Jimmy Fallon NBC

Y dos meses más tarde ha sido la hija de Carolina de Mónaco, que lanza su libro La grieta el 29 de enero de 2026, la que ha acertado con este traje para una jornada de moda en la que coincidió con estrellas como Penélope Cruz, Tilda Swinton, Nicole Kidman o Dua Lipa.

De buen rollo con Carole Bouquet, la abuela de su hijo

También lo hizo con otra grande como es Carole Bouquet. Con ella no solo coincidió en el desfile, sino que posaron juntas, demostrando que pese a que ya no son suegra y nuera se siguen llevando estupendamente.

Carole Bouquet y su exnuera Carlota Casiraghi en el desfile de Alta Costura de Chanel en la Paris Fashion Week Laurent VU/SIPA

Ambas emparentaron cuando Carlota Casiraghi comenzó una relación con el productor cinematográfico Dimitri Rassam, hijo de Carole Bouquet. Ambos fueron padres de un niño llamado Balthazar, nacido el 23 de octubre de 2018.

La amazona y el productor se casaron por lo civil en el Palacio Grimaldi el 1 de junio de 2019, y por la iglesia el 29 de junio de ese año en la Abadía de Sainte-Marie de Pierredon en Saint-Rémy-de-Provence.

Dimitri Rassam y Carlota Casiraghi Gtres

En 2024 ambos se separaron, pero afortunadamente se han seguido llevando bien, lo que se refleja en momentos como este en París o en que Dimitri Rassam haya seguido trabajando con sus excuñados Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo en una serie de proyectos cinematográficos sobre los orígenes de la dinastía Grimaldi. Llevándose bien, todos ganan.