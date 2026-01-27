PP, Vox y Junts votan en contra de subir las pensiones y lo que se escucha de fondo ya es historia de España

El Congreso tumba la revalorización de las pensiones tras los votos en contra de PP, Vox y Junts.

Atención a lo que se ha escuchado este martes en el Congreso después de que PP, Junts y Vox tumbaran la revalorización de las pensiones, justificando su negativa en que esta medida se agrupaba dentro del decreto ómnibus.

Instantes después de contabilizar los votos, una mujer, desde la tribuna de invitados, ha empezado a gritar: "¡Qué vergüenza!, ¡Qué vergüenza!". Un momento que han recogido las cámaras del Congreso, cuya actividad se ha paralizado durante varios minutos.

La presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, se ha visto obligada a expulsarla ara poder continuar con la sesión tras esperar a que se calmara y no conseguirlo. Este momento ha corrido como la pólvora, convirtiéndose en una de las imágenes de la jornada, y quizá ya de la historia del Congreso.

No es la primera vez que una persona del público muestra su descontento tras una votación en el Congreso. En otras ocasiones, las cámaras han recogido la alegría de quienes ven que por fin se hace justicia, como ocurrió cuando en 2022 se aprobó la 'ley trans'.

Lo que queda sin aprobar

Los votos en contra de PP, Vox y Junts han supuesto una nueva derrota parlamentaria para el Gobierno, que no solo verá cómo no se aprueba la revalorización de las pensiones para el año 2026, sino que también tendrá que lidiar con la derogación de la suspensión de desahucios o la garantía de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua para consumidores vulnerables.

Como hemos contado, esta misma situación ya ocurrió el año pasado. PP y Junts han reiterado su intención de revalorizar las pensiones, pero están en contra de que esta medida se vote en conjunto con el resto de las incluidas en ese mismo decreto.

La gran duda ahora es saber qué ocurrirá después de que los votos de las tres formaciones de derechas hayan tumbado esta medida. El Gobierno no ha dado ninguna pista sobre qué hará a partir de ahora para intentar salvar la subida de las pensiones, por lo que habrá que esperar para conocer el próximo paso.