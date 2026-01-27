Sorpresa mayúscula de un soldado ucraniano a su hija al salir de la escuela: "Llama muy a menudo, la ve por teléfono"

Imagen de archivo de un soldado ucraniano en algún punto del frente en Donetsk.

La guerra de Ucrania, además de dejar cientos de miles de muertes a su paso, ha obligado a separarse a muchas familias. Una de ellas es la formada por Slavik, soldado ucraniano en el frente, junto a su esposa Liudmyla y a su hija Valeriia.

La madre y la niña abandonaron Ucrania con destino a Toulouse (Francia) en marzo de 2022, apenas unas semanas después de que Rusia iniciara la invasión militar de territorio ucraniano. El padre, sin embargo, tuvo que quedarse en Ucrania luchando en el conflicto armado.

La última vez que Liudmyla y Valeriia pudieron ver a Slavik fue hace dos años, en 2024, cuando ambas realizaron una visita a Ucrania para reencontrarse con el ahora soldado del ejército ucraniano.

Pero el pasado viernes, Slavik le dio una sorpresa mayúscula a su hija Valeriia al ir a recogerla a la escuela en la que ahora estudia en la mencionada ciudad francesa. La niña se mostró muy emocionada por la inesperada presencia de su padre.

Permiso especial de 15 días para salir de Ucrania

Tal y como ha informado el medio de comunicación francés La Dépêche, el soldado ucraniano ha obtenido por primera vez desde el inicio de la contienda un permiso especial que le ha permitido salir momentáneamente de Ucrania.

Después de no verlo desde hace dos años, Valeriia ha tenido la suerte de poder celebrar su octavo cumpleaños junto a su padre. La visita sorpresa de Slavik será a buen seguro uno de los mejores regalos de cumpleaños que jamás reciba.

En concreto, el soldado ucraniano podrá estar junto a su familia un periodo de 15 días antes de regresar a Ucrania a combatir. En declaraciones al citado medio, Liudmyla ha asegurado que Slavik "llama muy a menudo a su hija, la ve por teléfono, en fotos".

El combatiente ucraniano ha lamentado que la guerra le ha hecho "perderse todos los momentos de la vida" de su hija Valeriia. Sin embargo, a buen seguro estos 15 días aliviarán, aunque sea mínimamente, ese dolor.