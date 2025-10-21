Preguntan a José Luis Garci si fueron "tan bonitos" los 80 y los 90 y da una respuesta que quizá muchos no esperarían

El director de cine José Luis Garci, ganador de un Oscar en 1982 por su película Volver a empezar, ha dejado una frase que quizá sorprenda a algunos cuando, durante una entrevista, le han preguntado si "fueron tan bonitos los 80 y los 90".

Es una cuestión que le plantea en El Mundo el periodista Iñako Díaz-Guerra y el cineasta es claro: "Los bonitos fueron los 60". Garci asegura que para él "esa fue la década prodigiosa" por "Los Beatles, los Rolling, Dylan, los cambios de costumbres, la minifalda…".

"Fue tremendo. También es el fin del cine clásico. Se cierran los grandes estudios de Hollywood y llega una nueva generación muy influida por la Nouvelle Vague, ya son autores y dejan de ser realizadores", insiste antes de afirmar que "lo único malo de los 60" es que se terminaron y llegó "una nueva generación sin el talento que tienen todos estos que hoy llamamos clásicos".

"Una época de cambio continuo"

Ante esa respuesta, el entrevistado hace ver a Garci que eso era en Estados Unidos, pero que en España "no era tan bonita la cosa", pero el director de cine no está tan de acuerdo: "Para mí los 60 fueron una época de cambio continuo y para España, con todas las limitaciones del franquismo, un poco también. Llega el turismo extranjero y eso no lo podía parar nadie. Las turistas llegaban con los brazos desnudos y entraban así a misa. Franco dejó que entrasen sin velo y eso estuvo bien. Cambian las costumbres y España se quita el blanco y negro de las fotografías de la posguerra".

Dicho eso, Garci afirma que "hay diferencias entre una dictadura de izquierdas y una dictadura de derechas": "Con Franco, la mayoría podíamos viajar, teníamos pasaporte, pero de Cuba con Castro no salía nadie. Ibas a París, comprabas discos, leías otras cosas, abrías la mente".

El debate tras los datos del CIS

Esas respuetas de Garci llegan en un momento en que los datos del último informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) han provocado un debate, puesto que señalan que para un 21,3% de la población los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos".

Los jóvenes no son una excepción, ya que el 19% de los españoles de 18 a 24 años cree que la dictadura de Franco fueron unos años "buenos" o "muy buenos" para el país y para todos sus ciudadanos.