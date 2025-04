Preguntan a Juan del Val por Ayuso y le basta una frase para dejar claro lo que piensa de ella

El escritor Juan del Val ha ofrecido una entrevista en la revista Magas, de El Español, en la que ha sido preguntado por algunos temas de actualidad y, entre ellos, por políticos como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El colaborador de El Hormiguero ha hablado del líder del Ejecutivo central y, tras reconocer que le parece "un señor guapísimo", no ha dudado en dejar claro lo que piensa de él.

"No me gusta nada porque tiene todas las cosas que detesto en las personas y especialmente en los políticos: no tiene principios, no tiene ideología. Él cree que es de izquierdas, pero yo no me lo creo. Es pose. Es un megalómano", ha señalado.

Después de hablar de Sánchez, ha sido preguntado también por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y por la dirigente madrileña. "Ninguna de las dos me gusta. Yolanda Díaz me parece una mujer absolutamente plana y con un mensaje muy menor", ha expuesto.

Al mencionar a Ayuso, Juan del Val ha apuntado que "hace una cosa que también hace Sánchez, que es provocar el enfrentamiento". "Y a mí la gente que provoca el enfrentamiento en beneficio propio no me gusta", ha razonado.

"Ahora bien, de políticos, ahora mismo tengo bastante simpatía por Juanma Moreno. Hay algo ahí que me gusta. Siempre he sido un votante de izquierdas, pero ahora no puedo votar a esta izquierda. Estoy deseando que Sánchez se vaya para volver a votarla. Desde Julio Anguita a Felipe González. Y de derechas… Juanma. Es interesante, es respetuoso y trata de buscar acuerdos", ha sentenciado.