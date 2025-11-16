Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Preguntan al juez Castro por lo que ha dicho de Ayuso sobre la inmigración y dicta sentencia con estas ocho palabras
Virales

Virales

Preguntan al juez Castro por lo que ha dicho de Ayuso sobre la inmigración y dicta sentencia con estas ocho palabras

"Esta señora no dice nada coherente".

Sergio Coto
Sergio Coto
El juez Castro habla de Isabel Díaz Ayuso en 'laSexta Xplica'.
El juez Castro habla de Isabel Díaz Ayuso en 'laSexta Xplica'.LASEXTA

El juez Castro, magistrado conocido, entre otras cosas, por instruir la causa contra el expresidente del Gobierno balear, Jaume Matas, y la instrucción del Caso Nóos, imputando por primera vez a un miembro de la Casa Real, la infanta Cristina, ha dedicado unas palabras de lo más serias a Isabel Díaz Ayuso tras lo que dijo sobre la inmigración.  

La presidenta de la Comunidad de Madrid contestó el pasado jueves, enfadada, a la intervención de la portavoz de Vox en el Parlamento autonómico, Isabel Pérez Moñino, que le reprochó que la vivienda fuese un "premio para los de fuera" y el "castigo para los de dentro".

Ayuso replicó, defendiendo que sea una inmigración que esté "vinculada al trabajo, ordenada, donde se cumpla la ley, el orden y las fronteras". "Alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas", contestó.

En una entrevista en laSexta Xplica, el juez Castro ha sido preguntado por esta intervención y no ha dudado en contestar y reaccionar de una forma de lo más contundente.

"A mí siempre que me preguntan por declaraciones que vierte la señora Ayuso me resulta complicado articular una respuesta coherente o mínimamente inteligente. Responder a estupideces con respuestas inteligentes es difícil", ha replicado.

El juez Castro ha defendido que Ayuso "no dice nada coherente". "Si me permite obviar algún comentario para que precisamente no sea algo ofensivo hacia ella prefiero pasar de comentar intervenciones de esta señora", ha reclamado al presentador, José Yélamo.

Pese a ello, el magistrado ha reconocido que las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid sólo buscan "un efecto sonoro de amplificación". "Me parecen desacertadas, fuera de lugar y ridículas", ha sentenciado, sin querer hacerse mucho más eco.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 