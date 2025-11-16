Preguntan al juez Castro por lo que ha dicho de Ayuso sobre la inmigración y dicta sentencia con estas ocho palabras

El juez Castro, magistrado conocido, entre otras cosas, por instruir la causa contra el expresidente del Gobierno balear, Jaume Matas, y la instrucción del Caso Nóos, imputando por primera vez a un miembro de la Casa Real, la infanta Cristina, ha dedicado unas palabras de lo más serias a Isabel Díaz Ayuso tras lo que dijo sobre la inmigración.

La presidenta de la Comunidad de Madrid contestó el pasado jueves, enfadada, a la intervención de la portavoz de Vox en el Parlamento autonómico, Isabel Pérez Moñino, que le reprochó que la vivienda fuese un "premio para los de fuera" y el "castigo para los de dentro".

Ayuso replicó, defendiendo que sea una inmigración que esté "vinculada al trabajo, ordenada, donde se cumpla la ley, el orden y las fronteras". "Alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas", contestó.

En una entrevista en laSexta Xplica, el juez Castro ha sido preguntado por esta intervención y no ha dudado en contestar y reaccionar de una forma de lo más contundente.

"A mí siempre que me preguntan por declaraciones que vierte la señora Ayuso me resulta complicado articular una respuesta coherente o mínimamente inteligente. Responder a estupideces con respuestas inteligentes es difícil", ha replicado.

El juez Castro ha defendido que Ayuso "no dice nada coherente". "Si me permite obviar algún comentario para que precisamente no sea algo ofensivo hacia ella prefiero pasar de comentar intervenciones de esta señora", ha reclamado al presentador, José Yélamo.

Pese a ello, el magistrado ha reconocido que las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid sólo buscan "un efecto sonoro de amplificación". "Me parecen desacertadas, fuera de lugar y ridículas", ha sentenciado, sin querer hacerse mucho más eco.