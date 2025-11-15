Una profesora ve lo que Ayuso ha dicho de la inmigración y su reacción es digna de matrícula: "No sé en qué mundo vive"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado jueves, en la Asamblea de Madrid.

Nueva semana, nuevo show. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a ser protagonista esta semana tras lo que dijo el pasado jueves en una de sus intervenciones en la Asamblea de Madrid y ha enfadado a mucha gente. Entre ellas, a Lola Cabrillana, maestra de Infantil y habitual divulgadora del mundo educativo en redes sociales.

La portavoz de Vox en el Parlamento autonómico, Isabel Pérez Moñino, le preguntó por la situación de la vivienda y el "premio" que acusan que el Ejecutivo regional está dando "para los de fuera" y el "castigo para los de dentro".

Al contrario que el partido de Santiago Abascal, Ayuso intentó defender la llegada de la inmigración, pero lo hizo de una forma casi más polémica que la pregunta. Defendió que estuviese "vinculada al trabajo, ordenada, donde se cumpla la ley, el orden y las fronteras".

"Alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas", aseguró, sorprendiendo a diestro y siniestro.

Tal ha sido el cabreo de la gente, que Lola Cabrillana no ha dudado en publicar un mensaje en su perfil oficial en la red social X, mostrando su malestar por las declaraciones públicas de la dirigente madrileña.

"Que Ayuso en su discurso defienda la necesidad de la convivencia de los emigrantes solo para los trabajos de servicios (muy dignos), es un clasismo que me horroriza", ha destacado.

La profesora de Infantil ha reconocido que necesitaba responder a Ayuso. "No me puedo callar lo que me provoca. No sé en qué mundo vive ella. Pero en el mío quiero que también puedan ser médicos, escritores, abogados y TODO LO QUE QUIERAN SER, luchen y se ganen a pulso. Y verás cuando se entere que ya los hay", ha contestado.