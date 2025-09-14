Preguntan a Ken Follett por Donald Trump y su respuesta es un clarísimo aviso a navegantes

El popular escritor Ken Follett, autor de obras como Los pilares de la tierra (1989), ha concedido una entrevista en XL Semanal en la que ha hablado de su nuevo libro que saldrá a la venta el próximo 23 de septiembre, El círculo de los días.

El autor británico ha asegurado que tiene "esperanzas y miedos a partes iguales" sobre la humanidad. "No sé qué va a pasar. El futuro de la humanidad es una moneda girando en el aire y todavía no sabemos de qué lado va a caer", ha razonado.

"Por eso, estos tiempos son decisivos. Espero que nuestros hijos y nietos sean lo suficientemente fuertes y valientes para pelear las batallas justas que creíamos ganadas", ha señalado.

Ken Follett también ha hablado del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y no se ha cortado ni un pelo a la hora de mostrar su opinión sobre la victoria electoral del líder republicano.

"Estoy perplejo. Me froto los ojos cada día. Sin embargo, esto no puede durar porque lo que está haciendo es dañino para la economía estadounidense a medio plazo", ha expuesto el escritor británico.

El autor de Los pilares de la tierra ha hecho hincapié en que, a corto plazo, "los inversores están emocionados con Trump y su bajada de impuestos; siguen comprando más y más acciones, así que la Bolsa sube". "Pero los mercados de valores son así: suben y bajan. Todos los economistas dicen que lo que Trump está haciendo va a ser malo para la economía estadounidense. La gente sufrirá las consecuencias", ha advertido en la entrevista en XL Semanal.

Sobre la situación actual en Estados Unidos, ha confesado que "es desalentador". "Cansa tener que pelear batallas que creías que ya estaban resueltas. Cosas como la libertad de prensa, de religión, la independencia de los tribunales, la democracia, las daba por hechas, pero estaba equivocado. Es agotador, pero debemos pelear esas batallas de nuevo", ha destacado.