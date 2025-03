Preguntan a Mario Vaquerizo si prefiere sanidad pública o privada y la respuesta es de la que dará que hablar 

La entrevista que Mario Vaquerizo concedió a Verificados Podcast, el programa del youtuber y Mowlihawk, sigue dando que hablar sobre todo en TikTok, donde no paran de salir clips de la charla.

En el último que se ha viralizado le preguntan a Mario Vaquerizo por si prefiere la sanidad pública o la privada y la respuesta ha generado más de 400 comentarios en poco más de 24 horas.

"Yo elijo la medicina privada cuando son cosas menores para no obstruir la sanidad pública porque somos muchos y entonces si me he roto un dedo me voy a lo privado para no obstruir a otras personas que tengan una cosa mucho más grave", ha empezado diciendo.

Ha afirmado Vaquerizo que "buenos médicos hay tanto la pública y en la privada": "No eres ni mejor ni peor porque vayas a un sitio o a otro". La entrevistadora ha comentado que ella es "rojilla" y que por eso prefería la pública pero que ahora ha tenido problemas de corazón y de riñón y se ha pasado a la privada porque tardaban mucho en darle cita.

A esto ha respondido Vaquerizo "no es cuestión de ser roja": "Muchas veces nos movemos en clichés y cuando te toca a ti te olvidas de eso porque lo más importante eres tú".

En los comentarios muchos critican a Vaquerizo por su forma de usar la sanidad pública y privada: "Mario va a la privada para cosas leves por rapidez y a la pública para cosas graves porque sabe que tienen mejores profesionales y aparatos".