Preguntan a Pepe Rodríguez, de 'MasterChef', por los autónomos y no le hace falta delantal para dejar esta réplica

Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images

El chef Pepe Rodríguez, rostro habitual del jurado de MasterChef España, ha ofrecido una entrevista en el diario El Español en la que ha hablado con bastante rotundidad sobre el papel que juegan los autónomos en España.

Al ser preguntado sobre si cree que sigue siendo una heroicidad, el aclamado cocinero ha reconocido que "sí", porque "no es tan fácil tener un negocio". "No sé por qué no se fomenta más el espíritu emprendedor y se facilitan las cosas para todos, para los que tenemos un negocio y para los trabajadores", ha razonado.

"Y no se trata de bajar las horas de trabajo, que también, seguramente. Se trata de ayudar para que todo este sistema se pueda sostener. Pero eso es una cosa de todos. No de izquierdas o derechas", ha detallado.

Pepe Rodríguez ha justificado que "hay alguien al que no le interesa porque le va mejor a su electorado o lo que sea..." y, acto seguido, tras ser preguntado sobre si refería a la izquierda, ha contestado: "Y los otros. Esto no va de izquierda o de derechas. Va de otra cosa. Aquí en el restaurante hay gente de Vox, de Podemos, del PP, del PSOE y el único empresario soy yo".

"Los políticos sueltan los eslóganes, pero la realidad luego la vemos aquí. En estos microtrabajos donde compartimos espacio gente con diferente ideología", ha expuesto el chef de MasterChef.

Al decirle si está contento con el Gobierno, Pepe Rodríguez ha respondido con un "ni sí ni no". "Yo llevo 40 años en el mercado laboral y he estado con todos los gobiernos, y con todos he tenido que currar mucho, ninguno ha venido a regalarme nada", ha justificado.

"¿He vivido mejor con el Gobierno de Felipe González que con el de Aznar? ¿Con el de Rajoy que con el de Zapatero? No. Las crisis han llegado y me han pillado mejor o peor", ha sentenciado.