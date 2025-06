Preguntan a un niño el antónimo de "amable" y su respuesta es para matrícula de honor inmediata

La respuesta que ha dado un niño en un ejercicio del colegio es tan maravillosa que está enamorando a una multitud en las redes sociales, donde muchos piden que a ese alumno se le ponga la mayor calificación posible.

El ejercicio en cuestión lo ha subido a Threads el usuario disasterfucking junto al mensaje: "Tenían que poner el antónimo. Este niño me ha matado".

En la hoja se ve cómo el alumno debía decir una palabra contraria a "amable" y escribió sin dudar: "Saboría".

La respuesta ha provocado miles de reacciones de aplausos y algún usuario se ha mostrado desconcertado. Por ejemplo, uno pregunta qué quiere decir la palabra "saboría".

Otro usuarios han salido para aclarar la cuestión: "En Andalucía se dice saboría a la gente que no es amable (desaborida) pero con el acento nos saltamos el 'de". "Rancia y con poca gracia", aclara otro.

Algunos usuarios se han quitado el sombrero ante la espontaneidad del niño: "¿Me estoy enterando ahora, con 28 años, que 'saborío' no se escribe así? Me estoy enterando ahora, con 28 años, que 'saborío' no se escribe así. Yo lo siento mucho pero me niego a escribir "desaborido", vaya palabra sin gracia ninguna. Intentaré olvidar lo que acabo de leer en los comentarios 🥲 ¡Viva el andalú!".