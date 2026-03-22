Prueba un menú del día por 28 euros en León y sentencia si de verdad merece la pena pagarlo

El creador de contenido gastronómico @VyCandfood, que cuenta con más de 21.300 seguidores, ha probado un menú del día por 28 euros en León, uno de los más caros que ha probado nunca, pero que tiene muy claro si merece la pena pagar ese dinero, que es casi el doble del precio medio usual de estos menús.

"¿Pagaríais 28 euros el menú del día, entre semana, en León? Es el Hotel La Regata, un sitio que me encanta, platos muy guais", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 65.000 visualizaciones (y subiendo).

Tal y como ha enseñado, el restaurante da un entrante de cortesía que, en esa ocasión, ha sido un salpicón de pulpo con guacamole. Como primer plato ha elegido uno de cuchara y de la casa: alubias con almejas. "Tiene buena pinta, me encanta pedir platos de cuchara, siempre que hay, la pido porque el guisito mola", ha expresado.

Incluye vino, agua, pan y café

Las alubias las ha calificado como "cojonudas" y el plato que se ha pedido su compañera, Vanesa, trofí con gambas al ajillo, salsa de kimchi y cacahuete frito: "Sabe como a pastái, la alubia estaba cojonuda, pero este plato está brutal".

Otro plato ha sido arroz meloso con boletus, trufa y queso, al que le ha sacado un pequeño 'pero': "Está cojonudo, pero si estuviera un poco más meloso, para mí sería perfecto. Es una combinación ganadora". Cambiando de plato (iba alternando con Vanesa), el canelón de rabi, langostinos, crema de bogavante y gambón "está muy bueno, yo creo que la salsa de esta es la misma salsa del trofí".

¿Merece la pena?

Para el creador de contenido sí ha merecido la pena pagar los 28 euros "Ha sido un acierto porque los platos han estado de puta madre todos: arroz, pasta, cuchara y canelón. Dos de pasta, arroz y canalón, todo primeros".

De postre ha probado el bizcocho de chocolate: "Hostia, me encanta, eh, muy denso, tipo brownie". Por último, la tarta de queso, tan popular con "petacetas": "Está bueno todo. No son italianos, pero menú del día de los buenos. No es barato, pero se come que te cagas".