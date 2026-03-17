Chicote denuncia lo que hacen algunos clientes que reservan en restaurantes y explica cómo él lo soluciona: "No es un capricho"

No es la primera vez que el cocinero y presentador de televisión Alberto Chicote ha cargado en una entrevista concedida al diario El País contra aquellos clientes que reservan en varios restaurantes a la vez y al final solo acaban yendo a uno o contra los que hacen únicamente una reserva, pero a última hora no van y no avisan con tiempo al establecimiento.

"Otro tema de conversación en el sector es la polémica política de cancelación. ¿Cómo lo tiene resuelto?", ha sido preguntado el cocinero de Omeraki, que ha protagonizado también varios programas de televisión como Pesadilla en la cocina, Top Chef o Batalla de restaurantes.

"Esto no es un capricho. A los que reservan y no se presentan en el restaurante les cobro 35 euros por persona. Yo no quiero ganar dinero con el cliente que no viene, pero te tienes que defender de tus clientes", ha afirmado.

"Yo tengo que garantizar que tengo cubiertas esas mesas porque hay unos gastos fijos. Con la digitalización existe la sensación de que dejamos de tratar con personas", ha sentenciado el cocinero madrileño.

No es la primera vez que habla de este fenómeno

Recientemente, en una entrevista en el pódcast Una vuelta más, Chicote se quejó de este fenómeno que cada vez se extiende más: "Ahora parece que hacer una reserva en un restaurante es como comprar una camisa por el Shein o la tienda que sea. Que igual que me la traen se la puedo devolver".

El cocinero explicó que él sabe que hay gente que ha hecho reserva en su restaurante, pero que a su vez tenía siete reservas en otros siete restaurantes el mismo día en el mismo turno.

"Alguien que para una mesa de cuatro ha reservado en siete restaurantes siete mesas de cuatro, que se ha juntado a las 20.00 con sus compañeros y compañeras y ha dicho: '¿Dónde vamos? Tenemos aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí y aquí. Vamos a ir a uno y a los otros seis, y perdón por la expresión, que les den por el culo'", aseguró.

¿Es rentable un restaurante?

Además, también ha sido preguntado en El País por si es rentable su local, algo que ha confirmado al decir que sí porque "si no, no estaría abierto". "Las cuentas de la televisión no alimentan el restaurante", ha sentenciado.

"Cuando mi padre, de 87 años, vino a verlo, le dije que a veces me pregunto de dónde ha podido salir todo esto. Y él me respondió que salía de las costillas. Soy de Carabanchel, todo lo que tengo ha salido del banco y de las costillas, de trabajar", ha subrayado Chicote.