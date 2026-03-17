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Chicote denuncia lo que hacen algunos clientes que reservan en restaurantes y explica cómo él lo soluciona: "No es un capricho"
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Chicote denuncia lo que hacen algunos clientes que reservan en restaurantes y explica cómo él lo soluciona: "No es un capricho"

Ha hablado en 'El País'.

Alfredo Pascual
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Alberto Chicote, el pasado mes de octubre en Madrid.
Alberto Chicote, el pasado mes de octubre en Madrid.Getty Images

No es la primera vez que el cocinero y presentador de televisión Alberto Chicote ha cargado en una entrevista concedida al diario El País contra aquellos clientes que reservan en varios restaurantes a la vez y al final solo acaban yendo a uno o contra los que hacen únicamente una reserva, pero a última hora no van y no avisan con tiempo al establecimiento.

"Otro tema de conversación en el sector es la polémica política de cancelación. ¿Cómo lo tiene resuelto?", ha sido preguntado el cocinero de Omeraki, que ha protagonizado también varios programas de televisión como Pesadilla en la cocina, Top Chef o Batalla de restaurantes. 

"Esto no es un capricho. A los que reservan y no se presentan en el restaurante les cobro 35 euros por persona. Yo no quiero ganar dinero con el cliente que no viene, pero te tienes que defender de tus clientes", ha afirmado. 

"Yo tengo que garantizar que tengo cubiertas esas mesas porque hay unos gastos fijos. Con la digitalización existe la sensación de que dejamos de tratar con personas", ha sentenciado el cocinero madrileño.

No es la primera vez que habla de este fenómeno

Recientemente, en una entrevista en el pódcast Una vuelta más, Chicote se quejó de este fenómeno que cada vez se extiende más: "Ahora parece que hacer una reserva en un restaurante es como comprar una camisa por el Shein o la tienda que sea. Que igual que me la traen se la puedo devolver".

El cocinero explicó que él sabe que hay gente que ha hecho reserva en su restaurante, pero que a su vez tenía siete reservas en otros siete restaurantes el mismo día en el mismo turno.

"Alguien que para una mesa de cuatro ha reservado en siete restaurantes siete mesas de cuatro, que se ha juntado a las 20.00 con sus compañeros y compañeras y ha dicho: '¿Dónde vamos? Tenemos aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí y aquí. Vamos a ir a uno y a los otros seis, y perdón por la expresión, que les den por el culo'", aseguró.

¿Es rentable un restaurante?

Además, también ha sido preguntado en El País por si es rentable su local, algo que ha confirmado al decir que sí porque "si no, no estaría abierto". "Las cuentas de la televisión no alimentan el restaurante", ha sentenciado. 

"Cuando mi padre, de 87 años, vino a verlo, le dije que a veces me pregunto de dónde ha podido salir todo esto. Y él me respondió que salía de las costillas. Soy de Carabanchel, todo lo que tengo ha salido del banco y de las costillas, de trabajar", ha subrayado Chicote.

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Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

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