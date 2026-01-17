Prueba una de las novedades de Lidl de la estantería de chocolates: dice que es una imitación pero lo aprueba

Gómez y Mel Lorenzo es una pareja de creadores de contenido que se hacen llamar en redes sociales, en conjunto, Palomitas de maíz (@palomitasdemaiyt), y suelen probar todo tipo de comida gastronómica, sin olvidarse de las novedades que los supermercados están sacando día sí y día también.

Esta vez quien ha sacado la novedad ha sido Lidl, y no en cualquier estantería, porque ha sido en la de chocolates, uno de los productos más codiciados de los supermercados. "La madre que parió al cordero, estoy en el Lidl y acabo de ver una cosa que creo que es la imitación de algo de Kinder de dos sabores", ha expresado al principio del vídeo.

Se tratan de unas barras de leche y cereales. Ha comprado las que hay disponibles con diferentes sabores:

Chocolate blanco

Chocolate con leche

La prueba despeja las dudas

Vienen en total nueve barritas y antes de probarla ya avisaban de que, tanto para Gómez como Mel, el chocolate de Lidl "está rico". Tras probar una trozo, les ha encantado: "Illo, qué bueno está, por dentro sientes el cereal inflado".

"Hostia, cómo está, creía que iba a ser alpiste", ha expresado Gómez, totalmente sorprendido. Luego ha tocado el de chocolate blanco, que les ha gustado todavía más: "Lo que me gusta el chocolate blanco, qué bueno está. Esto una barrita por la mañana con un vasito de leche...", ha rematado.

Tal y como ha enseñado, la caja de barritas vale 2,99, creado por la marca Mister Choc.

Otros productos de Mister Choc

